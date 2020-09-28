國家補助人工生殖6年才6個　綠委：補助費不如放一次煙火

立法院衛環委員會今（28日）邀請衛福部長陳時中備詢，民進黨立委管碧玲質詢指出，我國人工生殖補助需求節節攀升，但近6年來竟只成功補助6名新生兒出生，補助費合計不到300萬元，但光「放一次煙火的補助費」就超過300萬元，讓台上台下官員都啞口無言。
管碧玲指出，國內人工生殖子女數不斷增加，從2011年5486人到2018年已經破萬達10236人，佔出生比例將近5％，因此，人工生殖在少子化當下，作為國家政策，已經是必須關心的課題，透過人工生殖受孕生產的民間期待值非常高，但收費也非常高，並非人人能負擔，是門檻很高，需要政府協助的課題。
但管碧玲接續指出，政府目前的介入方式只有一個方案，就是對低收入戶、中低收入戶有試管嬰兒的補助，但從2015年到2020年總共核定補助數是82案，實際完成補助的更少，只有12個的受孕結果中，更只有6個活產、1個懷孕中。換句話說，當少子化變成國安問題的時候，人工生殖節節升高，也有許多婦女希望受孕的時候，這6年卻總共只有6個孩子，是國家補助生下來的。
管碧玲強調，國家應該介入、應該協助不孕的婦女，可以透過人工生殖為國家生育下一代；但政府目前只有中低收入戶補助方案，這些年加起來每一年補助金額都不超過100萬元，這幾年加起來不到300萬元，而國家放一次跨年晚會煙火的補助就超過300萬元，國家這塊的補助真的很荒蕪，國家是不是應該大幅度去建立一個有國家少子化發展戰略下的人工生殖補助政策。
陳時中也回應稱，這他同意，看大家都拿手機出來拍，可見管碧玲提出來的數字，大家都滿震撼，衛福部會來研議。
新聞來源為Newtalk 新頭殼