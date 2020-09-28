國家補助人工生殖6年才6個　綠委：補助費不如放一次煙火

立法院衛環委員會今（28日）邀請衛福部長陳時中備詢，民進黨立委管碧玲質詢指出，我國人工生殖補助需求節節攀升，但近6年來竟只成功補助6名新生兒出生，補助費合計不到300萬元，但光「放一次煙火的補助費」就超過300萬元，讓台上台下官員都啞口無言。