日本豪雨65死 奧飛驒溫泉鄉成陸上孤島

（中央社東京10日綜合外電報導）日本豪雨重創九州地方等地，目前已知至少造成65人不幸罹難，多處地區因道路中斷成陸上孤島，其中包括位於岐阜縣高山市的知名溫泉度假勝地奧飛驒溫泉鄉。日本放送協會（NHK）報導，遭豪雨重創的九州地方熊本縣等地，截至昨天晚間8時止，已知至少65人不幸罹難、1人無呼吸心跳、16人下落不明，由於仍有不少民眾通報無法跟家人或友人取得聯繫，警消等單位持續搜救。這次災情最嚴重的熊本縣內，球磨村渡地區的一所老人中心「千壽園」，因淹水造成14人死亡；球磨村內另有5人罹難，單一村落死者合計多達19人。同樣位於熊本縣的人吉市也是重災區，因為球磨川氾濫淹水，至少18人罹難；蘆北町10人死亡、八代市6人死亡、山鹿市2人死亡、津奈木町1人死亡。還有3人可能是被豪雨沖走，最後在海上被發現。總計熊本縣內死亡人數多達59人。其餘6名死者分別是福岡縣大牟田市2死、大分縣1死、愛媛縣2死、靜岡縣1死。另外，岐阜縣高山市及下呂市政府表示，受到邊坡滑落土石覆蓋道路、河水沖刷導致路基流失等影響，截至昨天晚間7時止，下呂市與高山市共有241個家戶共684人，因聯外交通暫時受困。位於高山市的奧飛驒溫泉鄉，距高山市中心車程約一小時，是平湯、福地、新平湯、櫟尾及新穗5大溫泉的總稱，位於北阿爾卑斯山腳下，擁有日本第一的露天溫泉數量，但目前受豪雨影響，所有聯外道路都已中斷，成了陸上孤島，岐阜縣政府正加速清除道路土石，但尚不清楚何時能恢復通行。連接奧飛驒溫泉鄉到高山市中心的國道（類似台灣的省道）158號，目前因為土石覆蓋道路無法通行。其中位於奧飛驒溫泉鄉的老人保健設施「穗高之庭」，目前因大雨斷水，食物及藥品等物資也無法運送。穗高之庭的水塔儲水及庫存食物所剩不多，藥品也只剩幾天份，目前先暫時使用免洗餐具節省用水，也減少食物攝取。高山市政府正在研究使用直升機將必要物質送進受困地區，並將需要後送的居民接出。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090710