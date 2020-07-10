首爾市長朴元淳遺書公布：向所有人致歉

▲首爾市長朴元淳家屬公布遺書內容。（圖／翻攝網路）

（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國首爾市長朴元淳9日失聯，被尋獲後仍告不治，享壽64歲。家屬今天公開遺書內容，他表示「對所有人感到很抱歉」、「我帶給家人的只有痛苦」，但未提及輕生原因。首爾市政府相關人士與朴元淳家屬討論過後，今天向媒體公開在官邸書桌上發現的朴元淳遺書內容。朴元淳寫道：「對所有人感到很抱歉。也向陪伴我此生的所有人致謝。我帶給家人的始終只有痛苦，一直以來都很對不起。請將我火化後的骨灰撒在父母親的墓地。大家再見。」朴元淳的遺體目前安置在首爾大學醫院，首爾市府表示預定13日出殯。由於這是第一次發生首爾市長在任期內過世，也是史上首次舉行首爾特別市葬。首爾市府將在市府大樓前設置焚香所，一般市民都可到此弔唁。連任3屆首爾市長的朴元淳聲望高，是執政黨共同民主黨下屆總統候選人熱門人選之一，今天靈堂正式開設前就有不少政治、宗教、市民社會團體人士到場弔唁，顯見其影響力，但他為何選擇輕生，仍是未解之謎。朴元淳的女兒9日傍晚報警，稱父親講了很像遺言的話之後就失聯，警消花費約7小時、派出700多名人力搜索，今天凌晨零時左右尋獲朴元淳遺體。警方雖表示尋獲朴元淳遺體的現場沒有他殺跡象，但目前還在調查確切死因，以及先前通話紀錄與動線等是否有疑點，也正與家屬討論是否需解剖遺體。（譯者：廖禹揚/核稿：陳亦偉）1090710