英國放寬港人入籍條件　香港僑民憂幫不上年輕人

（中央社倫敦11日綜合外電報導）中國強推「港區國安法」後，倫敦當局承諾對港人提供「取得公民權之路」。住在英國的香港僑民樂見此事，但認為這個「希望的訊息」幫不到許多人，包括1997年後出生的港人。這些在香港主權移交中國後出生的年輕人現在都已18歲以上，他們也是站在前線示威，對抗北京的同一群人。2005年後就旅居倫敦的一名35歲財經分析師告訴法新社：「這有幫助，這對香港人傳遞了希望的訊息，他們很多人等著被救出他們的城市。」他非常擔心仍滯留香港的親人命運，特別是還在上大學年紀的親人。他提及去年爆發的「反送中」示威說：「這些人不會得到直接幫助，但他們卻是比較弱勢的一群，他們暫停學業加入活動。」北京6月30日強行通過「港區國安法」，禁止分裂國家、顛覆國家政權等4種危害國安行為，引發國際譴責。為對港區國安法有所回應，英國表示，會允許持有英國國民海外護照（BNO）者與其家屬來英，取得公民身分前可工作5年。現行的免簽居留權上限為6個月。目前有超過35萬人擁有英國國民海外護照，而英國政府估計，香港約有290萬人符合申請資格。40歲的邱小姐（Abby Yau, 譯音）表示：「這項提案對擔心性命的一些人當然有幫助，至少他們有其他安全的地方可去。」她在英國待了19年，現在已歸化為英國公民。「但我卻也懷疑，這對受到（中國）政府壓迫的多數人能有多大幫助。」（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1090712