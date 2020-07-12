保加利亞連3天示威　要求貪腐政府下台

（中央社保加利亞首都索菲亞11日綜合外電報導）數以千計的保加利亞人因不滿貪腐猖獗，今天連續第3天發動抗議，要求總理巴里索夫（Boyko Borisov）領導的中間偏右政府與首席檢察官下台。示威者高喊「黑手黨」和「下台」，指控巴里索夫的第3任政府與首席檢察官蓋謝夫（Ivan Geshev）故意拖延針對涉貪官員勾結地方政治集團的調查。許多人說，政府是由「黑道」在治理，是在「掠奪國家」。其他數座城市也有類似的抗議活動。昨天的反貪示威出現小衝突，深夜有18人被捕，但今天的示威大致平和。保加利亞是歐洲聯盟（EU）最貧窮也最貪腐的國家，政府長年允諾會根除貪瀆情事，但至今尚未有高層官員因涉貪入獄。檢方為進行貪瀆調查突襲搜索總統拉德夫（RumenRadev）2名幕僚的辦公室之後，更讓民怨沸騰。拉德夫常公開批評政府，許多人認為，這是鎖定拉德夫的針對性攻擊。拉德夫今天對全國發表演說時表示，這些示威顯示保加利亞人已經受夠了，他並要求政府與蓋謝夫下台。但是，巴里索夫表示，由於疫情危機仍在，他不打算下台，「我們已經做了這麼多、盡了這麼多努力，留下的目的別無其他，唯有責任」。巴里索夫於2017年展開第3個任期，常誇耀自己興建新公路、提高民眾收入並讓國家進入歐元區的等候名單。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090712