美國疫情不止國會擬再紓困　歧見恐使提案難過關

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國會議員20日將重返華府，試圖推動新紓困案，避免國家落入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情深淵。然而各方意見分歧，讓參眾兩院試圖草擬的新紓困案通關之路充滿障礙。美聯社報導，美國國會今年春天迅速通過2.2兆美元的冠狀病毒紓困法案，這是美國史上規模最龐大的經濟紓困方案。然而疫情每況愈下，現在局勢已很明顯，當時的方案不過是紓困的開端。隨著新增確診病例屢創紀錄、不治人數節節攀升，疫情引發的惡性循環不見停止。美國國會別無選擇，只能再度規劃鉅額紓困。如今許多企業依然停擺，學校無法完全復課，就業機會持續流失，但聯邦緊急援助計畫卻即將告終。1週600美元的失業救濟金計畫將於本月底結束；禁止房東趕人的禁令也將同步終止，數百萬人恐將因此無家可歸。眼前聯邦政府仍端不出成功抗疫計畫，國會也只能回頭為這場綿綿無絕期的危機奮鬥。再祭鉅額紓困任務艱鉅，但沒紓困恐怕更糟。因為專家預測一到冬天，公衛情勢會變得更加嚴峻。其實聯邦眾議院民主黨籍議長裴洛西（NancyPelosi）5月已讓一項3兆美元的紓困法案在眾院過關，但共和黨掌控的參議院喊暫停。當時共和黨人仍期盼經濟能夠回彈，杜絕進一步伸援的需求。然而聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（MitchMcConnell）現在也承認，有必要進一步介入紓困。麥康奈準備推出他的1兆多美元紓困提案，但不同於之前其他援助方案幾乎是無異議通過，麥康奈說，這次提案要過關的難度更高。裴洛西則呼籲：「如果我們現在不投入金錢，未來情況會更糟。」美國將於11月舉行大選，現在各方都面臨龐大政治風險，但風險更高的是美國的未來，目前美國的確診病例和不治人數都高於全球其他國家。聯邦準備理事會（Fed）2名前主席昨天也呼籲國會應更有作為。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090719