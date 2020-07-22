關係急遽惡化！華府令關閉首個駐美領事館　北京氣得跳腳

（中央社北京22日綜合外電報導）自武漢肺炎疫情爆發以來，中美兩強關係急遽惡化。美國司法部21日起訴2名中國駭客後，國務院今天下令關閉1979年雙方建交時中國在休士頓設立的第一個總領事館，北京勢將報復。美國已通知中國駐休士頓總領事館在3天內關閉，並稱這是出於保護美國人的智慧財產及個人資料的需要。北京譴責美國這一作法並揚言報復。一名消息人士稱，中國正在考慮關閉美國駐武漢總領事館。華盛頓郵報（The Washington Post）也報導，除了位於北京的美國駐中國大使館外，美國在瀋陽、上海、武漢、成都、廣州都有總領事館。分析人士認為，中國應該會選擇關閉其中一個總領事館作為回應。至於被點名最可能遭關閉的美國駐武漢總領事館，美方派駐人員早在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情1月在武漢開始迅速蔓延後就撤離，北京當時因此大怒，迄今美國駐武漢總領事館仍未恢復運作。美國國務院證實即將關閉中國駐休士頓總領事館，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在聲明中表示，下令關閉中國駐休士頓總領事館「是為了保護美國人的智慧財產與個人資料」。聲明還說：「美國不會容忍中華人民共和國侵犯我們的主權與恫嚇我們的人民，就像我們也不會容忍中華人民共和國的不公平貿易作為、竊取美國人的工作與其他極其不當的行為。」國務院並未詳盡說明中國的侵犯行為，歐塔加斯僅稱，中國已違反維也納公約（Vienna Convention）。根據維也納公約，外交人員必須尊重駐在國的法律和規定，並且有義務不介入內政。歐塔加斯還說：「美國總統川普堅持公平與互惠的美中關係。」美國國務院一名發言人在另一份聲明中表示：「中國多年來針對美國政府與人民從事大規模的違法間諜行為與影響力操作…規模和範圍近年來不斷擴大。」這名發言人說：「中華人民共和國官員已經介入我們國內的政治，竊取美國的智慧財產、威逼我們的企業領袖、威脅華裔美國人在中國的家屬等等。」根據中國駐休士頓總領事館官網介紹，中國駐休士頓總領事館是1979年中美建交時，中國在美國開設的第一個總領事館。領區包括德州、奧克拉荷馬州、路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州、阿拉巴馬州、喬治亞州、佛羅里達州等8個州和聯邦領地波多黎各。官網又說：「這裡僑胞眾多，對華（中國）合作潛力巨大。」美中近來在一系列問題上衝撞不斷，包括貿易、科技、港區國安法以及中國對南海的聲索。中國譴責美國下令關閉中國駐休士頓總領事館是「升級行動」。中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上說：「美方單方面限時關閉中國駐休士頓總領館，是美對華採取前所未有的升級行動。」他又說：「我們敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。」他表示，一段時間以來，美國政府無理刁難中國駐美外交領事人員，以及「對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押」。汪文斌說，中國駐休士頓總領事館還在正常運作，但他並未回應媒體報導稱領事館人員於當地時間21日晚間在領事館庭院燒毀文件的消息。中國駐休士頓總領事館21日晚間傳出火警，領事館人員疑似在庭院將大量文件放進垃圾桶焚燒。根據美國廣播公司（ABC）地方電視台引述休士頓消防局長貝納（Samuel Pena）說法稱：「看似是中國領事館人員在庭院用垃圾桶露天焚燒東西。火勢似乎沒有失控，因未獲准進入，我們在外面戒備和監控。」休士頓警方向媒體表示，中國駐休士頓總領事館的人員在燒毀文件，因為他們得在24日中午離開領事館。消息傳開後，中國駐休士頓總領事館忙著燒毀的文件究竟是什麼，也引發外界揣測。美中近來頻頻過招，美方除關閉中國駐休士頓總領事館外，美國司法部21日起訴2名中國公民，指控這2人多年來從事網路間諜活動，以竊取武器設計資訊、藥品資訊、軟體原始碼與個人資料。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090722