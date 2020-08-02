布魯塞爾疫情反彈　官員示警若惡化不排除宵禁

（中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）2019冠狀病毒疾病確診人數在比利時快速增加，除安特衛普省實施第二次大戰後首次宵禁令，首都布魯塞爾也敲響警鐘，官員表示若情況惡化，不排除會跟進實施宵禁。比利時籍工程師在台灣確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在台灣引起高度關注，比利時媒體則尚未見到相關討論，比媒焦點集中在境內疫情反彈。根據比國公共衛生科學研究所（Sciensano）今天發布最新數據，全國自7月22日至28日平均每天448人確診，較前一週成長104%，幾乎所有省市病例都增加，發展趨勢令人擔憂，而大多數染疫者發生在20至59歲年齡區間。目前比利時疫情震央是安特衛普省，上週新增逾700個新感染案例，當局自7月29日晚上起實施自第二次世界大戰以來首次的宵禁令，連續四週從23時30分至隔天6時禁止非必要外出，違反者最高將罰1600歐元（約新台幣5萬4000元）。而安特衛普省的疫情讓距離不遠的首都布魯塞爾也響起警鐘，除布魯塞爾同樣是高度國際化城市外，也與安特衛普兩地有大量的通勤人口。布魯塞爾病例在7月28日和29日單日分別有76和81個病例，隨檢測陽性病患快速增加，有醫生示警距離安特衛普的情況恐不遠了。而布魯塞爾大區衛生部長馬隆（Alain Maron）接受比媒訪問表示，布魯塞爾目前情況不若安特衛普糟糕，但是如果情勢惡化，不排除會跟進實施宵禁。（編輯：高照芬）1090801