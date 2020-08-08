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美反情報主管：俄羅斯擾美大選 打拜登助川普

中央社
calendar_today2020-08-08 14:04:13

▲美國總統將於 11 月開跑，民主黨拜登和共和黨川普正努力為 2020 總統鋪局。（合成圖／左取自拜登臉書；右取自川普臉書）
▲美國總統將於 11 月開跑，民主黨拜登和共和黨川普正努力為 2020 總統鋪局。（合成圖／左取自拜登臉書；右取自川普臉書）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國高階反情報官員今天警告，俄、中、伊朗全都會干預2020年美國總統大選，尤其俄羅斯已在試圖打擊可望代表民主黨角逐白宮大位的前副總統拜登（Joe Biden）。

路透社報導，國家反情報與安全中心（NationalCounterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）在一份罕見公開聲明裡表示，這3國使用線上不實資訊和其他方法來影響美國選民、煽動失序並破壞美國民眾對民主程序的信心。

美國各情報機構所做的多份檢討報告，結論都指向俄國在2016年美國總統大選時暗助川普、打擊民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）；俄國予以否認，川普也對這種說法跳腳。

伊凡尼納今天警告，俄國已盯上拜登，以及他所代表的美國反俄「建制派」。伊凡尼納說，親俄的烏克蘭政客德卡奇（Andriy Derkach）一直在「散播有關貪瀆的流言，包括公開一些外洩的電話通聯」，以中傷拜登與民主黨；川普在聯邦參議院的支持者也早就質疑拜登之子在烏克蘭從事的所謂生意，並對此啟動調查。

伊凡尼納說，「與克里姆林宮有關者」也試圖「透過社群媒體與俄國電視台拉抬川普尋求連任的選情」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，伊凡尼納在報告裡形容，俄國是3國裡最積極要干預美國大選的國家，試圖透過打擊拜登，影響公眾辯論和對選舉的看法。

伊凡尼納寫道，歸咎於中國的活動，似乎大多與面向公眾的活動相關，而非像俄羅斯那樣暗地干預。

他表示，北京認為川普「難以預料」，並已開始在選前「擴展影響力」，期望藉此形塑美國政策環境、轉移對中國的抨擊；而伊朗則透過包含不實社媒資訊與反美內容的網路活動，尋求「破壞美國民主機制、打擊川普總統並分化美國社會」。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1090808

關鍵字

總統大選 川普 美國 拜登 俄羅斯

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