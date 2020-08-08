美反情報主管：俄羅斯擾美大選 打拜登助川普

路透社報導，國家反情報與安全中心（NationalCounterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）在一份罕見公開聲明裡表示，這3國使用線上不實資訊和其他方法來影響美國選民、煽動失序並破壞美國民眾對民主程序的信心。
美國各情報機構所做的多份檢討報告，結論都指向俄國在2016年美國總統大選時暗助川普、打擊民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）；俄國予以否認，川普也對這種說法跳腳。
伊凡尼納今天警告，俄國已盯上拜登，以及他所代表的美國反俄「建制派」。伊凡尼納說，親俄的烏克蘭政客德卡奇（Andriy Derkach）一直在「散播有關貪瀆的流言，包括公開一些外洩的電話通聯」，以中傷拜登與民主黨；川普在聯邦參議院的支持者也早就質疑拜登之子在烏克蘭從事的所謂生意，並對此啟動調查。
伊凡尼納說，「與克里姆林宮有關者」也試圖「透過社群媒體與俄國電視台拉抬川普尋求連任的選情」。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，伊凡尼納在報告裡形容，俄國是3國裡最積極要干預美國大選的國家，試圖透過打擊拜登，影響公眾辯論和對選舉的看法。
伊凡尼納寫道，歸咎於中國的活動，似乎大多與面向公眾的活動相關，而非像俄羅斯那樣暗地干預。
他表示，北京認為川普「難以預料」，並已開始在選前「擴展影響力」，期望藉此形塑美國政策環境、轉移對中國的抨擊；而伊朗則透過包含不實社媒資訊與反美內容的網路活動，尋求「破壞美國民主機制、打擊川普總統並分化美國社會」。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1090808