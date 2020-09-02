中國揚言報復捷克 歐盟：不樂見此種語言

中國外長王毅近日揚言要讓捷克參院議長維特齊為訪台付出沈重代價，德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）對此表示不滿，籲歐盟立場一致，避免捷克被中國報復。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）今天在記者會表示，不樂見此種外交語言，但此事由捷克與中國進行雙邊討論。
史丹諾說，歐盟與中國在各項事務持續進行討論中，其中包括台灣及香港議題，會員國若提出確定的計畫，歐盟與各會員國也會作適當討論。
王毅8月25日起出訪歐洲，31日在德國對媒體聲稱，一定要讓維特齊為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。
斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（MiriamLexmann）8月31日表示，如近日全球近70位政治人物簽署連署聲明，與台灣發展關係是所有國家的主權，無需請求中國同意，強調中國出聲威脅，是不可接受也是適得其反的行為。
而歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（ReinhardBütikofer）31日也喊話，表示北京對台灣日益增大的壓力以及對新疆維吾爾族的壓迫，歐洲必須對此加以討論。
今天德國外長馬斯與王毅會面，馬斯除對捷克表達德國的支持，也以歐盟輪值主席國外長的身分指出，歐盟在邊界以外也要捍衛歐洲的價值，成員國在外交政策肩並肩，用互相尊重的態度對待國際上的夥伴，反之也應如此，「不能用威脅」。（編輯：林治平）1090901