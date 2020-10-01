亞塞拜然矢志解放失土　外高加索衝突恐軍事解決

（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）外高加索地區相鄰的亞美尼亞和亞塞拜然激戰越演越烈。土耳其媒體報導，亞塞拜然似乎矢志一舉「解放失土」，這次大有透過軍事手段解決「凍結」20多年衝突的態勢。
被濃密森林覆蓋的山區納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）是亞美尼亞、亞塞拜然數十年武裝對峙的衝突引爆點。
根據國際法，大部分國家承認納哥諾卡拉巴克地區為亞塞拜然的一部分。但是當地種族上以亞美尼亞人占大多數，他們拒絕接受亞塞拜然統治。1990年代的戰爭結束後，亞塞拜然軍隊被逐出當地，當地在亞美尼亞支持下自治。
半島電視台（Al Jazeera）報導，難解癥結至少於1918年「雙亞」從俄羅斯帝國獨立時就開始了。1920年代初期，蘇聯統治外高加索時，納哥諾卡拉巴克地區成為當時亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國境內一個自治區。
納哥諾卡拉巴克地區立法機構曾於1988年表決通過加入亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國，遭到亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國和莫斯科當局反對。
蘇聯解體後，納哥諾卡拉巴克地區當由亞塞拜然共和國統治，但當地種族上屬亞美尼亞人，他們不接受這項安排。在亞美尼亞葉里凡（Yerevan）當局支持下，納哥諾卡拉巴克地區的亞美尼亞分離主義分子奪下亞塞拜然一個少數民族的土地和7個毗鄰的亞塞拜然行政區。當時至少造成3萬人喪生，數十萬人被迫離開家園。
儘管雙方1994年在國際斡旋下達成停火協議，但和平談判陷入僵局，納哥諾卡拉巴克地區周圍和沿兩國邊界仍衝突時起。2016年4月納哥諾卡拉巴克地區曾爆發多年來最嚴重衝突，雙方共有數十人喪命。今年7月的邊界衝突則造成十餘人死亡。
土耳其之聲國際頻道（TRT World）報導，7月的衝突不是發生在納哥諾卡拉巴克地區，而是靠近能源管線。有分析認為，葉里凡當局是想要激起亞塞拜然巴庫（Baku）當局對亞美尼亞境內目標進行報復攻擊，使亞美尼亞可以獲得俄羅斯為首的（獨立國協）集體安全公約組織（CSTO）支持。
當時土耳其立即伸援盟友亞塞拜然，兩國7月底、8月初進行聯合陸、空軍事演習。亞美尼亞部隊則與俄羅斯部隊展開聯合軍演，互別苗頭。
外高加索已成為繼敘利亞和利比亞之後，俄羅斯和土耳其相互對抗的新引爆點。土耳其之聲國際頻道表示，納哥諾卡拉巴克地區衝突發生在莫斯科勢力範圍內，俄羅斯並且正在經濟和軍事上加倍援助亞美尼亞。土耳其則是力挺亞塞拜然的唯一北大西洋公約組織（NATO）成員。
俄羅斯軍援亞美尼亞已有數十年之久，它在亞美尼亞北部久姆里（Gyumri）的軍事基地有效保衛亞美尼亞邊界。同時，在集體安全公約組織的協議下，莫斯科對亞美尼亞軍售的條件也優於對亞塞拜然。在當前衝突下，莫斯科仍持續運交武器給亞美尼亞。喬治亞拒絕對莫斯科的重型運輸機開放空域，俄方於是取道裏海和伊朗。
納哥諾卡拉巴克地區自1990年代以來即處在兵燹隨時可能重啟的「凍結衝突」（frozen conflict）狀態，9月27日再度引爆。土耳其之聲國際頻道報導，這一次，亞塞拜然似乎矢志一舉「解放失土」。
亞塞拜然民眾對交戰的支持度不減。在首都巴庫（Baku）及其他省分，數以千計民眾排隊志願參軍或捐血。他們寧願在有生之年看到納哥諾卡拉巴克地區的問題獲得解決，也不要讓下一代再去肩負此一重擔，即使那得付出犧牲數以百計性命的代價，也在所不惜。
亞塞拜然政府表示，軍隊已「解放」數個村落，且繼續朝菲祖利區（Fizuli）、傑布拉伊爾區（Jabrayil）挺進。
跡象顯示，這次大有可能真的透過軍事手段了結整起衝突。一旦亞塞拜然軍隊攻占穆洛夫達格山（Murovdag mountain）山脊，則直搗納哥諾卡拉巴克地區首府史提帕納科特（Stepanakert）的戰略軍事計畫將可能得以實踐。
亞塞拜然奪回相關陣地後，分離主義分子連結亞美尼亞的公路也遭切斷，此一攻勢可能也將打開通往史提帕納科特和舒沙（Shusha）之路。亞塞拜然人在情感上對這兩個歷史城巿懷抱憧憬。
一旦軍事行動有成，數以千計等待重歸故里的亞塞拜然國內流離失所者也會挺身而出。
土耳其之聲國際頻道的評論文章表示，儘管亞美尼亞挑釁、國際勢力操控，又有宣傳戰，亞塞拜然政府必須展現決心繼續軍事行動，一勞永逸終結衝突，然後進行下一步和平談判與和解。（編輯：郭中翰）1091001