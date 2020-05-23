韓國爆紅心理測驗！圖中哪對情侶是不倫戀？揭你內在性格

韓劇《夫婦的世界》創下超高收視率成績，雖已播畢但討論熱度依然不止，劇中糾纏複雜又狗血的不倫戀關係，緊緊抓住觀眾注意力，讓大家看得又愛又恨。有韓國網站「應景」推出這個心理測驗，題目很簡單，圖中 4 對情侶你直覺認為哪一對是不倫戀呢？答案可以揭曉你的「內在性格」。你為人誠實，性格率直，容易相信擺在眼前的事實。因為你單純又容易信任，所以有很多朋友。不過有時候眼見不一定為憑，殘酷的真相可能被埋藏起來，應根據你的人生經驗去判斷。你想像力豐富，常被別人說是「四次元」。你會說一些別人意想不到的話，把大家都嚇倒。你擁有獨特的搞笑方式，雖然有時有點瘋狂，但你的創意和想像力若能發揮在工作上，就會很有幫助。你經常專注在找出隱藏的事實，認為天底下所有事情都像銅板一樣有正反兩面，你對一切都會先抱持著懷疑態度，不輕易相信別人。做出決定前，你會慎重考慮，有時太鑽牛角尖，就顯得杞人憂天。嘗試放開一些，不要太執著，能減輕壓力。你是感性的浪漫主義者，經常被小事情感動，在日常生活中尋找小浪漫，是你的人生樂趣。你很容易哭，情緒起伏比較大，面對事情時因為太容易投入其中，反而沒辦法冷靜下來判斷，記得不要太感情用事。（編輯：倪浩軒）