女狂被親戚求「錢存她戶頭」！行家秒揭露後果：自找麻煩

▲女網友指出，自己的親戚想把錢存在她的戶頭裡。（圖／翻攝 PTT ）

親戚朋友間有時會因一些理由而有些請託，但一名女網友近期於網路上分享，指出自己的親戚一直想把她的存款存在原 PO 的戶頭裡，這讓他納悶直呼「到底是什麼心態？」對此，就有行家曝光可怕後果，建議女網友要小心點！日前有一名女網友於 PTT WomenTalk 版上發文，表示自己的表姐想把她一些存款移到別的戶頭，而想借原 PO 名字去開戶，更指出表姊因為有在領政府的補助，怕存款太多資格不符不能領。除此之外，表姊還要求存摺、印章都必須放她那邊。女網友透露，這次的要求並非第一次，「之前她媽就已經把她自己的錢存在我媽的戶頭裡，結果害我大學時不能申請學費減免現在要多還 7 萬塊的學貸，她也完全不會覺得不好意思」。最後，原 PO 就以可能有洗錢防制法問題的理由，推託這項請求。但這樣的狀況，也讓原 PO 納悶直呼「到底為什麼她們母女那麼喜歡把錢存在別人戶頭裡啊？如果只是為了想繼續領政府補助的話，很想去檢舉欸」。問題一曝光後，也來許多網友回應，「這種出事，只會害到別人」、「貪小便宜的那種人，也不會管你有沒有因此受到什麼影響，這種人蠻惹人厭的」、「有夠不要臉耶！連存摺印章也想拿走憑什麼？」、「就稅金小偷而已，沒事兒」、「就是為了補助在鑽漏洞....」。甚至還有行家曝光可能後果，「我有遇過出事的，後悔都來不及了！也是姐妹借帳戶，真心勸你不要」、「存摺印章都在他那，你不怕你被當人頭帳戶，出事了就是你倒霉，他們都沒事」、「這種當別人人頭的事不要答應為上」。（編輯：陳雅雲）