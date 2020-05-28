笨汪放風狂奔追鹿　被逮捕哀怨坐警車：阿爸快保我出去！

▲狗狗芬恩非常活潑，喜歡外出散步（圖／twitter@emmethompsonn）

▲日前主人帶芬恩外出放風時解開牽繩，結果牠竟然狂奔追野鹿因此被警察杯杯逮捕，坐上警車的模樣非常滑稽（圖／twitter@emmethompsonn）

▲芬恩：阿爸趕快保我出去啊！（圖／twitter@emmethompsonn）

▲女兒艾咪表示幸好警察沒有為難父親與芬恩，立刻就將牠釋放，結束這一場追鹿鬧劇（圖／twitter@emmethompsonn）

牽繩真的不要隨便放開啦！國外一名女子在推特上分享，自己的父親某天帶愛犬外出散步時，為了讓牠暫時放風就解開牽繩，沒想到狗狗突然發現什麼開始狂奔，半小時後父親接到警察來電表示狗狗已經被「逮捕」還坐上警車，模樣非常滑稽！住在加拿大的女子艾咪Emme Thompson在推特上分享自家米克斯狗狗「芬恩Finn」的「愚蠢事蹟」，她表示有一天父親李德Reid與女友帶狗狗在安大略省郊區散步，為了讓牠暫時自由解放一下便解開牽繩，沒想到芬恩似乎看見了什麼急速衝向樹叢，無論怎麼叫都不回頭，害兩人急忙找尋愛犬。但是在半小時後父親接到警察的來電，表示有民眾目擊芬恩在附近道路上奔馳、瘋狂追逐一頭野生鹿，由於該區家犬追鹿既違法又危險，因此芬恩立刻被警察杯杯「逮捕」還坐上警車，當李德趕到現場時，看見愛犬一臉無辜地坐在警車後座，車窗上還有欄杆，看起來非常無辜又哀怨，讓他們好氣又好笑！艾咪說：「我知道我家狗狗追鹿很嚴重，但是牠坐在警車裡的表情真讓人哭笑不得！」並表示幸好警察先生對芬恩很好，當下只對父親做口頭訓話隨即就釋放頑皮的芬恩。她將芬恩的糗事分享在推特上，不少網友笑說：「狗狗的表情很無辜」、「牽繩不要隨便解開啦」、「乖孩子以後不可以追動物」、「汪：阿爸快來保我出去」、「該幫狗狗請一位律師？」、「罪名：在公路上超速奔馳？」希望有了這次教訓，芬恩別再亂追小動物，而父親也要乖乖幫狗狗繫好牽繩喔！（編輯：陳珮瑜）