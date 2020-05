美國退出！台灣還要加入WHO嗎？眾人曝關鍵：別高興太早

▲川普於 29 日在白宮玫瑰園召開記者會。(圖/美聯社/達志影像)

美國總統川普當地時間 29 日下午於白宮玫瑰園舉行記者會,不僅把砲火對準中國,更再度將矛頭指向世界衛生組織(WHO),宣布將終止美國對世衛的參與,有關資金挪作它用。美國大動作退出 WHO 投下震撼彈,後續會引發哪些效應獲得外界高度關注。有網友就詢問,既然美國都退出了,台灣還要設法加入 WHO 嗎?造成熱烈討論。川普在記者會上痛批世衛完全被北京控制,未能對疫情做出足夠回應。最初發現病毒時,因為北京施壓而誤導全球;即使美方要求世衛進行改革,但 WHO 仍拒絕採取行動。所以美國決定退出,並用其他方式應對全球公共衛生的需要,但相關細節為何則尚未說明。美國退出 WHO 引發台灣網友熱烈討論,有人就好奇詢問,美國都退出、不甩 WHO 了,那台灣未來還需要設法加入、巴著 WHO 不放嗎?文章一出獲得熱議,兩派意見都有。認為台灣還是該加入的網友表示,「台灣巴不得進去」、「要加入是希望各國承認台灣是國家」、「現在政府想進得很」。覺得台灣不需要加入的網友則說,「跟美國就對了」、「趁勢加入美國的新組織啊」、「沒有美國的 WHO 根本不值得加入」。但也有網友指出,「先不要狂歡的太早,之前貿易戰也有經驗了」,認為川普的慣用手法就是先油門踩到底嚇嚇你,後續再慢慢調整,結果往往都沒一開始預期的那麼嚴重。因此美國與世衛是否真的分道揚鑣,恐怕還要觀察。(編輯:倪浩軒)