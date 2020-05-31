為何這次美警誤殺黑人超嚴重？知情人點破關鍵：真的可怕

▲洛杉磯，當地時間 5 月 30 日，警方試圖驅趕示威者。（圖／美聯社／達志影像）

日前美國明尼蘇達州四名警察於當地時間 25 日逮捕一名黑人男子，其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地 5 分鐘，最終導致後者送醫不治，這個事件在美國掀起軒然大波，不少名人都站出來對此表態，而近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何這次美警誤殺黑人超嚴重？」對此就有知情人點出關鍵直呼「其實很可怕」，引起熱議。綜合外媒報導，這名 46 歲的黑人男子佛洛德（ George Floyd ），被明尼亞波利斯市警局的四個警察攔截，隨後被壓制在地手上銬。過程佛洛德不斷大喊「 I can't breathe 」（我不能呼吸），不過使用膝蓋壓制著他頭部的白人警察卻無動於衷，最終導致佛洛德死亡。而網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼警察誤殺黑人就這次最嚴重」的文章表示，「美國現在大暴動，以前那麼多警察誤殺黑人也沒怎樣，頂多就吵個兩三天而已，怎麼這次搞到大家都上街頭抗議啊」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情網友指出關鍵，留言區蓋起高樓。網友們認為「因為受害者已經求饒了，慢慢致死衝擊性太強」，才是讓民眾憤怒的關鍵，「這次不是槍擊，是慢慢致死衝擊性太強，而且很難以過失帶過」、「都乖乖配合還壓制，還可以壓到死，太誇張」、「黑人完全沒反抗警察，感覺就是警察想找對象來欺負這樣」、「以前還可以掰理由，這次掰不出來，藉機洩憤而已，受害者都求饒了」。事實上，美國總統川普也在 28 日對此正面回應，已要求聯邦調查局（ FBI ）及司法部展開調查。然而當官方驗屍報告指出，佛洛德的死因是心臟病與毒物，並非窒息而死。對此結果，家屬懷疑也不信，決定自聘專家另行相驗。（編輯：王柏文）