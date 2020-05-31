美警支持示威者抗議？下跪畫面曝光　萬人瘋傳：真的尊敬

▲有美國警員加入抗議陣營，高舉「停止警暴」標語。（圖／翻攝自《杜汶澤 喱騷 Chapman To’s late show 》臉書）

美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯白人警察因執法過當，導致非裔民眾佛洛依德（ George Floyd ）不幸喪命，引發民眾憤怒情緒，在全美 33 個城市爆發示威潮，其中部份抗議活動失控，民眾不只放火燒警局、襲擊警察，更出現趁火打劫的情況。但今（ 31 ）日卻傳出有美國警員加入抗議陣營，同示威者站同一陣線，甚至有警察首長甚至在當地一場示威中下跪，悼念遇害的黑人。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美警支持抗議群眾」的文章表示，「美國警察高舉反警察暴力標語，支持抗議群眾，甚至還有下跪為同仁不法行為道歉的」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，從照片中可以看到，有美國警員加入抗議陣營，高舉「停止警暴」標語，甚至有當地網友 PO 出美警在科拉爾蓋布爾斯的集會上與示威者一起跪下，悼念遇害的黑人，照片在臉書上的轉發人數超過 4000 人次，留言區蓋起高樓。網友們看完後紛紛表示「合法抗議的當然要支持啊，至於那些殺人放火搶劫破壞的暴民，警方也不能放過他們」、「搶劫的是極左組織在搞的，這些有預謀」、「這就是溝通阿，反觀港警」、「美警風度很好」、「美國軍警會受尊敬不是沒有原因的」、「推！公權力犯錯後的處理方式與態度，才是重點」。（編輯：王柏文）