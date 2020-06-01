為何美國暴動越演越烈？網一面倒揭2面向：真的積怨已久

▲聖荷西，警方試圖驅趕示威者。（圖／翻攝自 ABC7 San Francisco ）

日前美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯白人警察因執法過當，導致非裔民眾佛洛依德（ George Floyd ）不幸喪命，引發民眾憤怒情緒，在全美 33 個城市爆發示威潮，其中部份抗議活動失控，民眾不只放火燒警局、襲擊警察，更出現趁火打劫的情況。因此就有網友在網路上表示疑惑，「為何美國暴動越演越烈？」沒想到網友一面倒，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美國暴動到底在吵什麼的八卦？」的文章表示，「實在看不太懂怎麼燒這麼大，啊不是要懲處也要調查，到底還要吵什麼？有沒有美國鄉民可以現身說法？他們現在到底訴求是什麼？還是就單純我不爽、我上街、罵一罵，就這樣？有什麼實質的訴求還沒達到嗎」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有網友揭露 2 面向直呼「真的積怨已久」，留言區蓋起高樓。網友們認為「種族歧視」和「社會壓力」才是延續這場暴動的主因，「積怨已久，找個破口而已」、「忍很久了，剛好遇到導火線」、「因為不滿這種對黑人的公然處刑一再發生」、「暴動哪需要什麼訴求，就只是社會壓力鍋爆了要宣洩而已」、「歧視問題在社會上根本沒解決」、「美國族群問題已經是幾十年累積下來的問題了」、「全世界都有種族問題，但黑人特別嚴重」、「趁亂發大財和找理由打劫」。（編輯：王柏文）