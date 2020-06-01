深夜送單「目的地」超驚悚！外送員崩潰：打電話也沒人接

▲因為系統定位錯誤，讓外送員跑到「夜總會」。（圖／翻攝爆怨公社）

美食外送平台因為近期疫情影響，讓這項服務再度夯起，不過新用戶增加，也因此時常傳出因為定位錯誤，而讓外送員跑到非住家的地點。就有外送員在深夜送單，到達目的地發現是「夜總會」，讓他超傻眼，真相也隨之揭曉。一名外送員在臉書「爆怨公社」發文描述這段歷程，「一如往常的下班繼續跑外送貼補家用，剛好接到一張沒有寫清楚地址只有使用定位的訂單，取完餐後準備要送過去，但騎著騎著卻發現附近越來越荒涼」，原 PO 頓時心頭一驚「記得這邊上面沒有任何住家」，不過為了顧客的餐點，他仍硬著頭皮騎上去。沒想到他抵達之後才發現，目的地居然是整片墓園，外送員也當場嚇傻，趕緊打電話給客人，不過一連打了兩通都沒人接，讓他心裡越來越毛，擔心「自己是不是撞鬼了」，並決定先將狀況回報給公司客服。說時遲那時快，客人恰好回電，受驚嚇的他也立刻表示，「已經到達您的定位地點，可是…旁邊是夜總會耶」，客人才告訴他，「拍謝啦，我在下面的社區啦，你幫我送下來，拍謝，拍謝」。最後驚險的將餐點送達後，為了表示歉意，客人再多給100小費，而原 PO 也教客人怎麼善用備註，以免類似狀況再發生，並在心中暗想「隔天要去廟裡收驚了」。整起烏龍事件曝光後也掀起熱議，不少網友也紛紛笑稱，「還好客人不是從那墓地走出來」、「如果是我應該直接棄單」、「開這種玩笑，真的會漏尿」、「如果是我一定直接回頭」、「毛到炸了，還好虛驚一場」。（編輯：潘毅）