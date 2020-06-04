客人沒動的食材會重新岀餐？吃到飽員工抖出「驚人真相」

▲一名吃到飽員工，分享客人完全沒動過的食材的最終下場。（圖／翻攝 Dcard ）

台灣有不少吃到飽的餐廳，由於其主打多樣化的食材，讓消費者能在限定時間內嚐盡各式料理，因此成為民眾聚餐時的好選擇。不過，就有網友指出，自己曾是吃到飽餐廳的員工，由於許多人好奇客人「完全沒動過」的食材最後到底會跑到哪去，他就親自揭密真相。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己正在吃到飽餐廳打工，但很常遇到很多點一堆卻都沒吃完的客人，每次收桌時，都能看到桌上還有好幾盤食材連動都沒動。不過，原 PO 坦言，自己以前認為反正食物也沒有碰到，應該可以直接回收然後重新出餐，但後來想想，這個所謂的「沒有碰到」也都是客人自己說的而已，「就算你手 & 筷子沒碰到，可是很有可能你的口水跟鼻息已經碰到了，這樣的食材是不能夠送給下一桌的客人的」。他透露，自己店裡會將客人沒動過的食材，全部都進廚餘桶，沒有什麼回收的一說。不過，他也好奇發問「但聽說有些比較小的火鍋店會回收雞蛋跟肉片，甚至塑膠免洗杯，大家有聽過這樣的真實案例嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也分享經驗，直言「之前雖然不是做吃到飽，是做韓式火鍋類的，但客人沒動的我們也不會回收啦」、「我是在燒烤吃到飽打工，每次遇到客人說菜單上都要來一份心裡都會翻個白眼想說你絕對吃不完」、「你說東西回不回收，其實都是要看店家良心啦」、「做火鍋店快兩年，上過客人桌子的食材通通丟廚餘桶，只有雞蛋會自己留下來帶回家」。（編輯：陳雅雲）