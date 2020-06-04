好市多中衛口罩搶爆！男貼發票曝「年前價格」：回不去了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。對此，美式大賣場「 Costco 好市多」也於平台上開賣中衛彩色口罩，不過就有網友貼出過年前所購買的價格，而引起討論。
指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣後，中衛口罩也在各大電商平台上開始開賣。知名美式大賣場「 Costco 好市多」也在平台上開賣「中衛醫療彩色口罩 50 片」，一盒售價 265 元，顏色採隨機出貨，無法指定， 2020/6/3-2020/6/9 期間，每卡限購 1 組。
對此，就有一名網友於臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上發文，其貼出了過年前至內湖好市多購買中衛彩色口罩的發票，在內文中無奈直嘆「唉！過年前是 200 片 285 元.....」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛感嘆直呼，「疫情爆發後才在想，早知道 12 月底那次就買」、「很後悔啊！當時想說還有用完再買就好了，結果是再來就買不到了」、「沒辦法原料都漲價了」、「差好多啊！原物料上漲及稀缺性，價格應該回不去了」。
根據價格方面，中衛先前就指出，近期由於新冠肺炎疫情影響，口罩的原物料價格也快速飆漲，不僅 4 月平均漲幅 118 % ， 5 月份的漲幅更是高達 160% ，就連防範病毒的關鍵物料「熔噴布」也是，因此口罩未來價格恐怕會稍稍調漲。（編輯：陳雅雲）
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