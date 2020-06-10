小學生「速食店開趴」　離開後一幕感動2.8萬人：我的天

▲從照片中可以看到，男孩們把所有的空盤和吃完的雞骨頭、垃圾堆到桌子中間，還用紙巾擦乾淨桌面，飲料杯則整齊擺在旁邊。（圖／翻攝自 Nicole Marie 臉書）

「用餐禮儀」是教育小孩的一大重點，但多數人或許都忽略了，以至於會出現很多「熊孩子」，但近日在國外就有小學生到速食店開趴，結束離開後出現了一幕，讓 2.8 萬網友超感動，紛紛直呼「我的天！這些其實連大人都做不到」，引起熱議。根據外媒《 NBC NEWS 》報導，日前在美國密西根州一間「 Red Dog Saloon 」的速食店，一位 Nicole 的店員在某天上班的時候，遇到了七名小學生開心進去店裡點餐，而這些小男孩一共點了 40 隻雞翅和 7 杯飲料，但奇怪的是 Nicole 發現這群小男孩「都沒有家長陪同」，在詢問之下才了解，原來這是他們自己的一場「獨自用餐之旅」，因此他們也期待很久了。而在用餐過程中， Nicole 仔細觀察發現，這群小孩子非常有禮貌，不但點餐時一直把請、謝謝掛在嘴邊，就連當中一個小男孩講電話時，其他男孩還提醒他應該先把電話掛掉，因為和別人用餐的時候講電話很不禮貌，更令人值得讚許的是，他們用餐交談的音量也絲毫沒有影響到其他顧客，因此隔壁桌的客人對這些男孩大為讚賞，最後甚至直接幫他們付了錢。而這群男孩用餐結束後， Nicole 去清理桌子時，發現桌面非常乾淨。從照片中可以看到，男孩們把所有的空盤和吃完的雞骨頭、垃圾堆到桌子中間，還用紙巾擦乾淨桌面，飲料杯則整齊擺在旁邊。這一幕讓 Nicole 非常感動，直呼「我工作這麼多年，就算是大人也沒有幾個人能做到這樣」。Nicole 將這一切放到臉書上，隨即讓2.8萬位網友按讚，轉發人數超過 1 萬人，網友們紛紛留言表示「這群男孩家教很好，這離不開父母的教育。看到這麼懂禮貌、這麼有教養的孩子，就覺得我們的下一代很有希望啊」、「真的太棒了！我愛他們」、「他們善心的事蹟已經被各大媒體都分享了」、「幹得好這些年輕人」。（編輯：王柏文）