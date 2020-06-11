台灣最經典的零食？全場狂推「零食界4天王」：口感超強

▲網友提問，可樂果在台灣零食界有一席之位嗎？（圖／翻攝 PTT ）

台灣路上不管是超商、賣場或超市，就連雜貨店都能看到不少零食。不過，就有網友好奇，知名零食品牌「可樂果」感覺在台灣零食界地位相當高。對此，就引來許多鄉民曝光其他零食界的經典商品。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示可樂果這幾年跟七七乳加一樣，推出了許多創新口味。這樣的情況，就讓原 PO 好奇發問「可樂果年代跟乖乖、蝦味先是同輩份的，可樂果在台灣零食界的地位高嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人紛紛大讚直呼，「就沒事時看到架上有會隨手拿一包的那種地位」、「百吃不厭，份量又扎實，比賣空氣的強太多了」、「先不論味道，口感就超強的了」、「二三十年前就存在的零食，地位不高的都已經下市買不到了」、「我兒子很愛，喜歡零食前三名」、「他的量真的是業界良心」。另外，也有網友指出「蝦味先」、「乖乖」、「蚵仔煎」同樣和可樂果在零食界相當出名，直言「感覺口碑上，跟蚵仔煎應該是同級的」、「乖乖、蝦味先」、「四大天王明明是可樂果、真魷味、乖乖、蝦味先」、「蝦味先啊最大包」。不過，亦有鄉民推薦其他商品，直呼「浪味仙也很好吃」、「寶咖咖、滿天星、翠果子、浪味仙合稱零食四天王」、「多力多滋第一，樂事第二，再來才是品客」、「話匣子才是經典」。（編輯：陳雅雲）