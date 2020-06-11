「珍奶鳳梨酥」讓她好崩潰！珍珠就該配奶茶？兩派人戰翻

▲網友認為珍珠放在奶茶以外的地方讓人無法接受，引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

珍珠奶茶揚名全世界，已經成為台灣的美食代表之一。在炎炎夏日更是消暑好夥伴。但或許就是珍珠奶茶真的太紅了，衍生出越來越多珍奶口味的創意料理，以前想不到會加珍珠的食物，現在通通都加好加滿。就有網友透露自己無法接受「珍珠加在珍奶以外的地方」，引發熱議，更造成正反不同意見的爭論。有網友在 PTT 以「為什麼能接受珍珠放在奶茶之外的地方？」為題發文，原 PO 透露這幾天公司有人帶來了珍珠奶茶鳳梨酥要分大家吃，讓她超驚恐，因為「珍珠就是只該待在奶茶裡面阿，為什麼要亂幫珍珠搬家？」原 PO 強調自己無法接受珍珠奶茶泡麵、珍珠奶茶披薩、珍珠車輪餅等等衍生料理，好奇詢問大家可以接受珍珠放在奶茶之外的地方嗎？文章一出，引發熱議。贊成原 PO 看法的網友紛紛留言回覆說，「珍珠只能加在飲料裡，其他包子披薩拉麵...全部都是妖魔鬼怪」、「除了加在飲料內其他一律不怎麼吃」、「自從日本人一直放在別的地方後，我開始仇日」、「日本真的是玷污珍珠大國，什麼都能拿來加珍珠」。但也有持不同意見的人認為，「珍珠車輪餅我應該可以」、「最近有一款鹹蛋黃珍珠雪糕很好吃」、「不要做成鹹食都ok」、「一開始，粉圓也不是在奶茶裡的」、「甜點的都可以」。（編輯：倪浩軒）