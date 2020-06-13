小資族該選「辦好市多會員or買全聯」？內行人曝抉擇關鍵

▲有網友在 PTT 八卦版提到，若要省錢的話，該選擇申辦好市多會員，還是去全聯超市？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分析抉擇關鍵。（圖／翻攝自 PTT ）

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近來成了超市的霸主之一；另外，連鎖美式賣場好市多（ Costco ）主打大份量，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。不過，就有網友在 PTT 八卦版提到，若要省錢的話，該選擇申辦好市多會員，還是去全聯超市？貼文立刻引發熱議，釣出內行網友分析抉擇關鍵。原 PO 以「省錢該辦好市多會員還是去全聯？」為題，提到自己已經快 20 年沒踏入好市多賣場，對其印象只剩下小時候的回憶，印象中有烤雞、千層麵、披薩等食品，直到之前去菜市場，看見有好市多優惠年費可以辦，並稱白金只要一千塊還送些罐頭，不禁猶豫要不要加入會員，好奇詢問廣大鄉民「好市多真的有比較省嗎？還是乖乖去小北、全聯算了？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「想省錢不是都不去比較省？」「好市多比較省，會算的話」、「家樂福、好市多太常亂買」、「全聯常常有特價」、「好市多其實都是浪費」。對此，許多內行網友分析「有特別想買的，會買大份量的再去辦」、「好市多你要煩的是有沒有人幫分，不然那量很占空間」、「你平常都買什麼？有健身吃大量雞胸肉可以考慮辦啊」、「你家冰箱夠大嗎？」「要看家裡吃不吃得完」。（編輯：賴詠璿）