北京4天確診就破百例！網驚見「邪惡秘密」：真的好糗喔

中國首都北京近日爆發第二波疫情，短短 4 天新增超過 100 起病例，而中國官方對此宣稱在砧板上的鮭魚檢測出新冠肺炎病毒，因此，中國各超市、賣場、餐廳都緊急下架鮭魚食材。對此，就有網友討論「有沒有北京疫情意外爆出假鮭魚的八卦？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「北京現在爆發第二波疫情，說是在鮭魚上發現，病毒株來自歐洲什麼的，結果有一堆餐廳業者為了自保生意，直接發聲明說，他們用的不是真的鮭魚，都是一些國產優質虹鱒魚，我真的快笑死。」
貼文一出，網友紛紛回應「真的快笑死 XD 餐廳要自保啊」、「真正臉綠的是北京的民眾吧....」、「假鮭魚真的超糗的啦 XD 」、「笑死，真的一堆餐廳都發聲明稿」、「北京商店都說是賣假鮭魚，會不會市場裡賣得也是假鮭魚哈哈哈」、「虹鱒表示...勿忘偶 XD 」、「我真的要笑死了啦！餐廳自爆假鮭魚真的超鬧」。
至於中方表示新冠病毒來自鮭魚，挪威海產推廣協會今天也特別發表聲明強調，中國官方資訊尚未確認，請勿將鮭魚或其他相關食品做不必要的聯結與臆測，尚無案例證明新冠肺炎病毒可藉由受汙染的食品和水傳播，根據目前對此病毒傳染性的了解，人類不可能自魚類食品感染。（編輯：張嘉哲）
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