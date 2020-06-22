冷氣師傅太好賺？他細算「真實收入」：一天就贏高階主管

▲一名網友分享冷氣師傅行情，而引起討論。（圖／翻攝 PTT ）

俗話說：「三百六十五行，行行出狀元。」各行各業都有困難以及辛勞之處，每個職業都是值得尊敬的。對此，就有網友分享了冷氣師傅的一天工錢，細算一後還驚喊「一天就實收高階主管的月薪」。先前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示夏天到來，冷氣相關行業也十分缺乏人力，而原 PO 就把冷氣工人的薪資與一般工廠技術員相比，直言「工廠的工作內容也是要學，那為什麼不去學有錢（前）景的，最基本最好裝的案場，安裝一台分離式『工錢』也有差不多 4000 元，料另外算，裝一台 3-4 小時收工，這種收入，你還去做月薪 23800 的產線，然後又沒未來」。原 PO 解釋，在冷氣一行做久，就能靠客人介紹而得到源源不斷的客源，他也分享自己一天收入，「我以前夏天最高記綠一天裝七個案場，早上 6:30 出門做到晚上 11 點，累爆衣服濕了乾，乾了又溼。但累得很爽， 7 場賺飽飽，一天就實收高階主管的月薪，工廠真的要醒醒為什麼人家不去做你的工，因為就很沒用啊！沒賺頭又沒未來」。最後，他也誠心勸誡「自己做工一樣流汗很累但一台就是幾千元在收，工廠流汗有什麼？呷洨咖緊！！！勞力工作很多種，都要流汗都當然聰明點流，要找血汗工人還是去吃Ｘ吧！」貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛留言，「一個月 30 萬，冬天沒事幹也是爽爽的」、「這確實是辛苦錢，但辛苦起碼有錢，比辛苦又窮來的好」、「工廠還會放無薪假」、「正確，都一樣是體力工當然要做有前（錢）景的」、「一天如果可以賺快 3 萬那月薪年薪不得了」。不過，也有人提出不同看法，「別害人，裝冷氣容易學，後續的保養維修才會搞死人，客戶冷氣掛掉才不會管你有沒有空，半夜照摳你」、「有一個缺點原 po 沒說到，有些位置的冷氣裝起來真的很危險，高空外牆完全無物可抓，腳站的地方還很窄，但是既然是自己接工作，可以自行選擇不接啦」。（編輯：陳雅雲）