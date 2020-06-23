人妻衝市場買鹼粽！回家一拆開卻GG了：想丟到馬路給車輾

▲原 PO 打開發現裡面放的都是生米粒。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲蒸過後，米飯軟爛的口感讓她感到崩潰。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

端午節即將到來，許多人都早已準備好粽子應景一下。不過，就有女網友指出，自己到市場購買了鹼粽，沒想到回家一拆開後，就讓她當場傻眼直呼「真的有衝動就是扔到大馬路上給貨車碾過！」日前有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己因為想吃紅豆口味的鹼粽，因此就帶著小孩騎車前往市場。一到後，她發現一間店家外面是賣水果的，卻貼著紅紙公告「賣鹼粽，原味、紅豆味」，於是原 PO 就立刻停下買了 200 元的鹼粽。她指出，購買時看見老闆從營業用大冰箱拿出鹼粽，因而詢問「是冷凍的嗎？」對方也解釋「沒有要馬上吃就冷凍，要吃再蒸！不然冷藏也可以」，原 PO 也沒多想，就興高采烈地拿了鹼粽回家了。但沒想到，原 PO 一回家拆開鹼粽，發現裡面全是「生米粒」，「我很狐疑的再拆一個……是米粒……再摸摸其他的觸感，全部都是米粒的！我的心碎了」。但因為太想吃鹼粽，她不死心的將其拿去蒸，成品卻讓她崩潰直言「蒸完試吃是有熟吧！？因為是軟的飯。嗚嗚嗚，我不想吃軟的飯啊！！！我要吃冰涼 QQ 的口感的鹼粽啊！！！」遇到這樣的狀況，她本想騎車回到市場退貨，卻發現老闆早已收攤，而自己的母親也很期待回家能吃到紅豆鹼粽，讓她崩潰直言「我現在很沮喪！我媽晚上下班回來一定會大罵我。。。光想就覺得好緊張！！！剛才在市場真的有衝動就是扔到大馬路上給貨車碾過！」貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「應該是拿錯了，這不是成品啊」、「鹼粽很少用這種粽葉包」、「應該是拿錯了」、「這是還沒水滾過的鹼粽，應該算半成品吧」、「是不是不小心拿到生的給妳，妳應該拿回去退」、「拿回去退吧！這太誇張了」。（編輯：陳雅雲）