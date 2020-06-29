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NOW早報／男爽領紓困10萬元！「下場曝光」全看傻：搞啥

編輯中心/綜合報導-2020-06-29 06:00:00
▲行政院因應疫情衝擊經濟，推出紓困、振興等方案。（圖 / 行政院提供）
男爽領紓困 10 萬元！兩個月後下場曝光　全場看傻：搞什麼

新冠肺炎衝擊國內經濟，勞動部為了協助受疫情影響的勞工，自 4 月 30 日開辦「勞工紓困貸款」，每人最高可貸新台幣 10 萬元。近日，就有網友分享自己去申請貸款後的生活，讓不少人看傻眼。

原 PO 在 PTT 貼文指出「 4 月的時候紓困貸了 10 萬下來，人生第一次拿了這麼多錢，想說謹慎點用，結果不敵物慾組了新電腦、買了新手機，課了一堆有的沒的糞手遊，等發現事情不對勁的時候，只剩下六千塊，我上班扣掉生活費一個月最多存三千，接下來應該怎麼做？」貼文一出，網友紛紛回應「傻眼...是紓困不是讓你買奢侈品」、「這是借款不是零用錢耶？」、「所以我說紓困貸款幹嘛，一堆人當零用錢在用，搞什麼」、「可憐哪」、「把電腦手機賣了不會？誰叫你要買」、「只是未來的你會抱怨以前花錢時候的你，哈哈」、「唉，不懂用這筆錢就是這樣」。

▲網友分享領完勞工紓困後的生活。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享領完勞工紓困後的生活。（圖／翻攝 PTT ）
今日天氣／各地高溫悶熱　中南部局部雨

今（ 29 ）日太平洋高壓勢力稍減弱，台灣位於高壓勢力邊緣，近地面風場轉為西南風，中南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣，午後各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨；各地悶熱，氣溫普遍在 33 度以上，大台北地區、花東縱谷及中南部近山區氣溫會更高，外出需注意防曬並多補充水分。

藍委占立院抗爭　陳菊：面對抹黑攻訐不會退縮

國民黨立委下午占據立院議場抗爭立院臨時會召開，對此，國民黨立委杯葛的監察院長提名人陳菊稍早也在臉書發文表示，對此感到遺憾，並表示自己面對惡意的抹黑與攻訐，不會因此退縮，「我會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。」

▲監察院院長提名人陳菊稍早在臉書發文，表示自己面對抹黑攻訐不會退縮。（圖／翻攝陳菊臉書）
卡神楊蕙如酸「柯文哲假挺同志」！祁家威爆氣留言開戰了

每年 6 月是同志驕傲月（ LGBTQ Pride Month ），是代表多元性向、族群平等的月份，台灣也在 27 日舉辦串聯全球同志運動團體所發起的網路直播活動 Global Pride 2020 ，其中受邀的來賓當中有總統蔡英文、台北市長柯文哲等。對此，卡神楊蕙如就在臉書轉發消息狂酸，引來同志運動者祁家威不滿開戰。

▲每年六月為同志驕傲月。（圖／Shutterstock)
梁朝偉「玩滑板」慶生！劉嘉玲為他做一件事超閃

6 月 27 日是影帝梁朝偉的 58 歲生日，老婆劉嘉玲特地在 IG 跟影迷分享了一支影片，內容是梁朝偉自在地玩滑板的短片，並且留下一句：「 Happy birthday！」梁朝偉則接著轉發，寫下「活到老學到老」，二人平淡的幸福溢於言表。

▲▼梁朝偉（上圖左、下圖）也愛衝浪。（圖／翻攝劉嘉玲IG）
▲梁朝偉愛衝浪。（圖／翻攝劉嘉玲 IG ）
攝影師精選 8 座「亞洲超壯麗廟宇」　3 台灣地標美到上榜

台灣有許多知名的地標，如 101 大樓、 85 大樓、中正紀念堂、故宮等，幾乎都是各國觀光客來台灣會去一探究竟的地方，但近日卻有一位國外攝影師拍下了 8 座亞洲「最壯麗的廟宇」，沒想到台灣就佔了 3 座，這些美麗、壯觀的建築讓人忍不住驚嘆，引起熱議。（編輯：賴詠璿）

▲台灣的「元帝廟」。（圖／翻攝自
▲台灣的「元帝廟」。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）
▲台灣的「龍虎塔」。（圖／翻攝自
▲台灣的「龍虎塔」。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）
▲台灣的「春秋御閣」。（圖／翻攝自
▲台灣的「春秋御閣」。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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