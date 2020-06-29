NOW早報／男爽領紓困10萬元！「下場曝光」全看傻：搞啥

新冠肺炎衝擊國內經濟，勞動部為了協助受疫情影響的勞工，自 4 月 30 日開辦「勞工紓困貸款」，每人最高可貸新台幣 10 萬元。近日，就有網友分享自己去申請貸款後的生活，讓不少人看傻眼。

原 PO 在 PTT 貼文指出「 4 月的時候紓困貸了 10 萬下來，人生第一次拿了這麼多錢，想說謹慎點用，結果不敵物慾組了新電腦、買了新手機，課了一堆有的沒的糞手遊，等發現事情不對勁的時候，只剩下六千塊，我上班扣掉生活費一個月最多存三千，接下來應該怎麼做？」貼文一出，網友紛紛回應「傻眼...是紓困不是讓你買奢侈品」、「這是借款不是零用錢耶？」、「所以我說紓困貸款幹嘛，一堆人當零用錢在用，搞什麼」、「可憐哪」、「把電腦手機賣了不會？誰叫你要買」、「只是未來的你會抱怨以前花錢時候的你，哈哈」、「唉，不懂用這筆錢就是這樣」。

▲網友分享領完勞工紓困後的生活。（圖／翻攝 PTT ）

國民黨立委下午占據立院議場抗爭立院臨時會召開，對此，國民黨立委杯葛的監察院長提名人陳菊稍早也在臉書發文表示，對此感到遺憾，並表示自己面對惡意的抹黑與攻訐，不會因此退縮，「我會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。」

▲監察院院長提名人陳菊稍早在臉書發文，表示自己面對抹黑攻訐不會退縮。（圖／翻攝陳菊臉書）

每年 6 月是同志驕傲月（ LGBTQ Pride Month ），是代表多元性向、族群平等的月份，台灣也在 27 日舉辦串聯全球同志運動團體所發起的網路直播活動 Global Pride 2020 ，其中受邀的來賓當中有總統蔡英文、台北市長柯文哲等。對此，卡神楊蕙如就在臉書轉發消息狂酸，引來同志運動者祁家威不滿開戰。

▲每年六月為同志驕傲月。（圖／Shutterstock)

▲梁朝偉愛衝浪。（圖／翻攝劉嘉玲 IG ）

▲台灣的「元帝廟」。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）

▲台灣的「龍虎塔」。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）

▲台灣的「春秋御閣」。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）