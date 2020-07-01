影／大貓熊圓圓二度當媽　恭喜圓仔當姊姊！

▲大貓熊圓圓的二寶在6月28日誕生啦！（圖／Taipei Zoo台北市立動物園授權提供）

▲圓圓在生產當天歷經五小時辛苦生產（圖／Taipei Zoo台北市立動物園授權提供）

▲寶寶一出生後，圓圓立刻將牠抱在懷裡（圖／Taipei Zoo台北市立動物園授權提供）

▲保育員取得圓圓的初乳餵可愛的二寶（圖／Taipei Zoo台北市立動物園授權提供）

▲圓仔：偶當姊姊了嗎？終於有伴啦！（圖／Taipei Zoo台北市立動物園授權提供）

台北市立動物園又喜獲新生兒啦！事隔將近7年，大貓熊「圓圓」二度當媽，在6月28日生下一隻可愛的小貓熊寶寶，又幫貓熊家族增添一枚生力軍啦！2008年大貓熊「團團」與「圓圓」來到台北市立動物園後，歷經5年磨合，在2013年生下可愛的長女「圓仔」，當時在台灣造成轟動還有許多民眾變成「圓粉」，讓動物園天天人潮都爆滿。事隔多年後，圓圓再次以人工受孕的方式，在6月28日下午1點53分順利產下第二胎，讓圓仔在7歲生日之前正式升格為「姊姊」！園方表示由於圓圓之前不讓醫護人員為牠照超音波，一開始保育員還無法確認牠是否真的懷孕，幸好最後牠順利產下二寶，雖然歷經5個小時的辛苦生產，不過貓熊寶寶落地時叫聲非常宏亮，讓所有在一旁全程守候的工作人員全都為之振奮！圓圓在聽到寶寶的叫聲後立刻小心地將牠抱在懷裡，但是牠生產太過疲憊，加上缺乏照顧寶寶的經驗，以及寶寶吸不到初乳、背部也有小受傷等情況，保育員評估後決定先將寶寶以人工方式照顧，取得圓圓的初乳給予二寶補充，等到穩定後再視狀況讓牠跟馬麻團聚，而圓方也立刻幫圓圓「坐月子」加餐食補充營養調理身體，希望圓圓與二寶能夠很快地一起亮相，現在快來看看圓圓生產過程的影片吧！（編輯：陳珮瑜）