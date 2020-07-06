男友新訓只帶500元！女求助「苦的是我」　老鳥神回真相

▲一名女網友上網發文抱怨，男友新訓報到，沒想到只帶 500 元就去。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

不少人在當兵前，一定都會事先調查好該帶的用品。不過，就有一名女網友指出，自己的男友搭車去成功嶺新訓，而她就好奇查一下其他人的當兵心得，卻意外發現男友十分多東西都沒準備。但告知男友後，對方反而責怪「怎麼現在才告訴我」，讓她當場十分火大。貼文一出後，也引來許多老鳥討論。先前有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己男友搭車去成功嶺新訓，前幾天曾詢問過他要帶什麼東西去，他僅回「通知單上都有寫，裝一裝就好了」。但原 PO 突然好奇上網搜尋了一下別人的當兵心得，之後就又詢問男友，結果對方卻表示「只隨便帶了一些東西，而且身上才帶五百塊」，然後又責怪原 PO 「怎麼今天才貼給我」。這樣的狀況，就讓女網友氣喊，「到底是我當兵還他當兵阿！而且我還有問欸！還敢說我沒幫他看，真的會被他氣死欸！！反正現在也於事無補了～我只想問問，有沒有人跟他一樣天兵，幾乎什麼都沒帶的？這樣應該會扣分扣到死吧！」原 PO 也解釋，「他是一年的替代役，我只是怕分發分數很差會到很遠的地方而已，因為那苦的是我阿～～阿我目前還不打算兵變，笑死」。貼文一曝光後，就引來退伍弟兄討論，「錢帶夠就好了！重點是 500 。會死。」、「新兵入伍帶文件資料還有內褲、藥品就好，帶 3000 塊去營站能買到一切物品」、「不會死啦～天兵自有班長收」、「扣分是不會啦，經驗分享只是讓人多帶點能讓自己好過些的東西」、「現在不比從前，隨便帶些簡單內衣褲，就好了，跟夏令營差不多」。（編輯：陳雅雲）