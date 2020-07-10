花蓮「同日連3震」暗藏4大玄機？命理師：事情恐大條了

昨（ 9 ）日同日不同的時間點，花蓮就陸續發生 3 次有感地震。對此，命理師高煜霖在臉書貼文提到這幾起地震，和他取到的卦竟都相同，直言「顯示事情恐怕大條了！」並提到 4 關注項目，包括香港恐會發公文來台、疫情可能有特殊感染狀況發生、陳其邁小心年輕選票流失，以及股市新高有機會。
高煜霖以發生 3 次地震的時間，分別演算取卦，巧合的是，以「方位法」取卦，均得到「震為雷」，卦意「起，動」；再以「指算法」得到「小吉」。昨日剛好有政治人物提到，若香港方依港版國安法的例律，發公文過來台灣會如何處置？從卦象顯示，恐真的會有境外公文發過來的行徑，但收到公文單位卻不敢講，反而在私底下很認真的討論，如何應付、面對和處理。
再者，高雄市長補選部分，陳其邁要當心年輕選票流失，卦象顯示陳其邁可能有剛愎自用的行事風格，內部已出現選戰路線，或策略不合現象，導致訴求族群的命中率持續下滑。而李眉蓁陣營，有發現對手沒注意到的市場空隙，正要大舉興兵見縫插針，只是李眉蓁的優勢是年輕，致命傷也是年輕。經驗不足，形塑出格局、氣度、眼界的氣質，恐會讓選民覺得還沒準備好，而降低支持的熱度。
此外，由於資金氾濫，造就全球股市屢創歷史新高，這次卦象顯示，因「震為雷」的卦意「起，動」，及「小吉」卦頭「雙雁入青雲」，顯示出股匯雙市，可能將持續飆高的概念。不過，「小吉」卦意「將要有好結果，值得等待、堅持」，又暗示有一些有題材性、基本面佳的個股，前一陣子表現不理想，接下來列車即將有機會開始北上，不要失去信心，但也要居高思危，記得下車。
最後值得一提的是，新冠肺炎疫情，恐怕會出現特殊狀況感染者的情境，建議大家不要掉以輕心，依據防疫指揮中心的規範，做好自我保護。（編輯：賴詠璿）
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