領三倍券機台狂當！男嗨炸「成功印小白單」　下場卻崩潰

▲三倍券今天早上超商、郵局開放領取。（圖／翻攝 PTT ）

▲超商領取預購的三倍券困難重重。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出的振興三倍券今（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本。今上午一名男網友準時衝進超商，準備領取預購的三倍券，機器運作有些不穩，耗了一些時間總算印出取件的小白單，欣喜走向櫃台刷單子，最後結局卻讓他超崩潰。原 PO 表示，今早 9 點立刻衝進超商，排第二位等待領取三倍券，前方第一位大約等了 20 分鐘，用了兩張健保卡，成功列印小白單，並且到櫃台完成取件兩份 6000 元的三倍券。接著輪到他的時候，弄了半天，一直跳出 19 秒重新整理畫面，好不容易能點進去，插卡兩次讀取失敗，再無限循環等 19 秒，最後直接輸入序號，總算成功印出取件小白單。原 PO 欣喜若狂地走向櫃台，準備領取預購的三倍券，豈料店員一刷小白單，卻怎麼刷也刷不過，疑似超商機台不堪負荷，已經進入「系統維護」狀態，店員向他道歉，並請他隔日再來重新領取，原 PO 難過的說「出超商門口馬上來個傾盆大雨，回家後打 1988 詢問，客服叫我在今天內重新操作然後領取，因為我已經簽名了，但現在似乎系統異常，根本無法重新印小白單，該如何是好？」貼文一出，讓全場網友看完立刻笑翻，卻又同情原 PO 的遭遇，紛紛回應「系統維護了」、「這是公測失敗直接砍帳號嗎 XDDD 」、「領不領得到，現場才知道，好刺激」、「加一，店員辛苦了，重新排隊的命，一小時了 QQ 」、「晚上下班更多人吧，等幾天再去領」。（編輯：賴詠璿）