超商領三倍券塞爆！店員「遭噴6字」崩潰：只有我一人啊

▲三倍券昨日早上超商、郵局開放領取。（圖／翻攝 PTT ）

行政院推出的振興三倍券昨（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，一大早許多郵局就出現大排長龍的情況，超商也傳出系統不斷當機的窘境。對此，一名自稱超商店員的男網友，在臉書社團《爆怨公社》崩潰吐露三倍券提貨首日心聲，讓全場網友看完同情直呼「辛苦了！」原 PO 表示，「萬惡的振興券啊，超商店員想抱怨一下！」提到當時依照班表，排班就是只有他一個人上班，自己要顧結帳又要顧振興券，到最後領取券的登記表寫滿了，又要透過電腦操作印出新的一份登記表。除了一堆人等著領振興券之外，想要買冰的客人等得不耐煩，竟對著他直呼「真的太誇張了！」原 PO 也只能笑笑的說聲不好意思，崩潰嚷「能體諒一下超商店員嗎？我就一個人，什麼事都要自己來，你們幾十人要領振興券」，由於提取振興三倍券操作流程複雜，要寫登記表跟振興券上面的條碼簽名，若遇到代領，還要寫自己的名字跟「被代領人」的名字，假如一個人要領自己的又幫 3 個人代領，就要簽 8 次姓名，苦嘆「塞車難免的，只是希望少部分的客人素質可以再好一點」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛同情原 PO 遭遇，並為他加油打氣「辛苦超商店員了」、「好辛苦喔！超商店員真的很厲害，如果現領振興券這非常時期，有兩位店員應該較忙得來」、「我去的小七剛好來新人店員，老鳥要教不會領券的客人又要教新人，整個忙翻了」、「辛苦了，下班換你去領了」、「我的名字 52 畫，要寫超久」。（編輯：賴詠璿）