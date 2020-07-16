中共不太可能被推翻？網「一語」揭密殘酷真相：代價太大

▲有網友在 PTT 提問「中共根本不可能被推翻吧？」對此，一名網友就直言「是沒必要推翻吧！戰爭的代價太大，一個不好是要窮好幾代，甚至可能種族滅絕」。（圖／達志影像／美聯社）

中國大陸領導人習近平對事情傾向硬派處理，

中國大陸人大常委會日前表決通過「港版國安法」，條文生效後，未來港人凡觸犯分裂國家、顛覆國家政權等罪名，最嚴重將處以終身監禁。因此就

有網友就在網路上表示疑問「所以中共根本不可能被推翻吧？」對此全場議論紛紛，不過有一名網友直言「是沒必要推翻吧！戰爭的代價太大，一個不好是要窮好幾代，甚至可能種族滅絕」。

原 PO 在 PTT 八卦板發文表示，「中國社會在經歷 70 年中共統治後，應該已經形成要出人頭地就要加入共產黨的文化了吧！就像南韓人生首選要進入三星；台灣要進入台 GG 或發哥或當醫生之類，如果台灣當年就被赤化了，台灣菁英還不是爭先恐後加入中共。簡單講就是中國的菁英和中共綁在一起了，習下來也是換個黨員上去而已」，他並好奇詢問大家「中共根本不可能被推翻吧？」

問題曝光， 立刻引發討論，大家紛紛留言「即使被推翻那種思想還是會存在很久，上去的大概也就那樣」、「可能中國人習慣被統治吧！從沒想過國家應該屬於人民」、「沒有什麼政權是永遠存在」、「要被推翻有個前提，就是中國人有七成以上民不聊生，也就是說只要老共把人民的生活照顧到足以滿足大部分人，基本上不可能會被推翻」、「現在還有新科技完全掌控到生活細節 連訊息流通都不容易，應該很難了」。

▲對於「中共是否不太可能被推翻？」這個問題，有網友認為「是沒必要推翻吧...」畢竟戰爭的代價太大，一個不好恐將窮好幾代。（圖／翻攝自PTT）

另還有網友發文回應「是沒必要推翻吧...」並直指「戰爭的代價太大，一個不好是要窮好幾代，甚至可能種族滅絕，現在的中共可能有很多缺點，但最好的做法還是接受這個政權的事實，基本上在他們的玩法之下，中國人也沒啥不滿意，你要移民可以移民、要出國可以出國、要唸書可以唸書、要做生意可以做生意，頂多就是要從政很難往上爬而已...」。

該網友認為「對比各種政權，中國目前的政權算溫和了，共產黨內部的競爭也很激烈，把國家搞亂一樣會被鬥下台，如果可以不付出戰爭代價就轉型自然是最好，但如果要戰爭的話，寧願維持現狀」，而實際上

由中國共產黨領導的中國特色社會主義，還是讓中國維持著一黨專政的政治體制，並且人民的政治自由、經濟自由以及基本人權無法得到有效保障，仍是威權主義框架下的一部分。

（編輯：許苡晴）