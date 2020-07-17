領三倍券嫌麻煩？他曝「當年消費券慘景」：人類真健忘

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券，但開賣首日卻傳出機台大當機的災情，引發許多人抱怨。對此，「警察球評」石明謹就於個人臉書上分享當年消費券發放時的狀況，無奈直言「人類真的是一種很容易遺忘的動物」。
昨（ 16 ）日石明謹於個人臉書上發文表示，「不知道大家記不記得 2009 年馬政府發消費券是怎麼發的？」，他指出，當時是在 1 月 18 日星期日當天，於 14000 多個發券所，民眾必須攜帶印章跟身分證，回到戶籍地，如同領選舉票一樣，依規定到指定地點排隊領取。
他還透露，領取消費券還僅有當天可領取，若錯過只能於 2 月 7 至 9 日間至指定郵局領取，無法領取的人，還必須填寫委託書，在現場出示委託人與被委託人的身分證核對。
石明謹也分享，自己當日負責的是台北市大安區幸安國小的安全維護，當天排隊領消費券的人，從教室排到校門口，原本預計發放到下午五點，結果因當天出現消費券短缺情況，數量跟預定發放人數不符，導致到晚上九點多才發放結束。
他表示，自己原本的勤務只排到晚上六點，所以當天沒有提供便當，還因為此事向行政組提出抗議，「但負責的巡官跟我們說沒有編排這個預算，我沒吃便當餓到我都瘦了，所以我記得無敵清楚。」
此次振興三倍券發放引發不少人抱怨，石明謹就無奈直言，「現在領三倍券可以預訂領取的超商跟時間，也可以在很長的一段時間內，自由到郵局領取，許多人卻說好不方便，要排很長的隊。」更忍不住感嘆「人類真的是一種很容易遺忘的動物」。（編輯：陳雅雲）
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