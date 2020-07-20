女狂搶3盒口罩！結帳自曝「暗黑目的」　全場愣：超可悲

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，我國口罩禁令也已經解除，不少民眾近日紛紛曬出自己的「盒裝口罩」戰利品，表示疫情未過仍然不可鬆懈。而就有網友表示自己去買口罩時，看到一位大媽一次搶了三盒口罩，原本以為她是真的需要，沒想到暗黑目的曝光後，讓她傻眼，貼文引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊」貼文指出「剛剛發生一件讓人很火大的事情，眼前的三盒牛仔丹寧口罩，一位大媽帶著兩個小孩瞬間三盒全包，一位年輕人就詢問她可不可以讓一盒給他，結果大媽就說她有需要」。
「沒想到那位大媽結帳後走出店門外，對著她老公說，這個一盒我們可以賣 1500 啦，天阿！真的祝福你 1500 元過一生，人有捨才有得啊，雖然事情不是發生在我身上，但我也是開了眼界，就不要讓我在網路上看到同款口罩、同樣價格，肯定檢舉妳」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的超誇張」、「都不要買，看他要賣給誰」、「賺取災難財的人真的好不可取」、「可悲的要命，用一千五看清一個人啦」、「一千五是要賣給鬼嗎？現在一堆都買得到啊」、「其實就是因為她賣這價格還是有人買單啊，大家眼睛放亮點，現在到處都有口罩」、「網路上太貴就別買了啦，現在超多通路都有」。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。