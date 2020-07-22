親愛的你在哪　抽張牌看看2020下半年的桃花落何處

洛陽城東桃李花、飛來飛去落誰家？想知道下半年你／妳的桃花落在哪？現在就趕緊來為自己抽張桃花牌吧！塔羅小測驗反應了我們此時此刻的情緒與狀態，唯有不斷專注自己並學習提升自己，才能成為永遠的男神／女神呦。
請在心中默念題目後，選出一張牌來即可。
選擇1號：「聖杯二」
洛陽城東桃李花、飛來飛去落「你」家！恭喜你下半年真的很有機會在對的關係中遇到對的人，要注意來到你身邊，而且會很願意跟你有情感上互動與交流的朋友。想脫單的你一定更要抓緊這個機會展現自己。不僅如此，下半年也要更用心的專注投資自己，讓每天看起來都帥帥美美的，並且保持好心情，剩下的就交給月下老人來安排吧！
選擇2號：『惡魔』
下半年異性緣會變多，但走運不走緣，來到身邊的可能都不是你理想對象或是帶有其它目的而來，俗稱爛桃花。這樣的桃花有時候可能會帶來一些困擾，建議如果直覺告訴你不對勁，就請自動把WiFi關起來，免得對方會誤會你也有對頻的意思，進而做出一些惱人的舉動，雖然沒有正桃花，但別難過，表示你還是很有行情的啦。
選擇3號：『聖杯六』
你就是經典偶像劇「我可能不會愛你」中的程又青或是大仁哥，下半年你的桃花會來自於舊識或是曾經有過交集或見過面的朋友，那時候可能沒有什麼特別的感覺，這次再重逢可能就會在不經意間碰撞出愛的火花。所以如果有同學會或是老友聚會都很適合精心打扮去赴宴，也許真愛就在你身邊，只是沒有發現而已。
選擇4號：『錢幣十』
對你來說，現在身邊的朋友要成為感情對象都還差了一大截，所以除了一起聚餐，其實是沒什麼來電的感覺。對於愛情這件事，你是期待卻沒有勇氣去邁進，即使遇到不錯的人，你也容易自動把他轉化成朋友而不當一回事，這樣對方也可能不敢告白，建議多點時間去和身邊不錯的人相處看看，這樣才可以製造更多機給自己和喜歡你的人。
選擇5號：『太陽』
我的魅力由我創造，抽到太陽牌的你，彷彿天生自帶發光體質，所到之處充滿正向能量，讓人不想靠近你都難。下半年的桃花絕對來自你那迷人的微笑和自信的魅力，這樣的你讓人無法將眼光從你身上移開。萬人迷想要桃花不用靠別人介紹，你自己只要願意放電一定有機會找到對的人，這種自帶電波可說是羨煞旁人啊（by伊登生活美學）！更多塔羅占卜測驗。