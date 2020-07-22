▲親愛的你在哪 抽張牌看看2020下半年的桃花落何處。（圖／shutterstock）

洛陽城東桃李花、飛來飛去落誰家？想知道下半年你／妳的

桃花

落在哪？現在就趕緊來為自己抽張桃花牌吧！塔羅小測驗反應了我們此時此刻的情緒與狀態，唯有不斷專注自己並學習提升自己，才能成為永遠的男神／女神呦。

▲請在心中默念題目後，選出一張牌來即可。（圖／shutterstock）

▲選擇1號：「聖杯二」。（圖／shutterstock）

洛陽城東桃李花、飛來飛去落「你」家！

▲選擇2號：『惡魔』。（圖／shutterstock）

▲選擇3號：『聖杯六』。（圖／shutterstock）

▲選擇4號：『錢幣十』。（圖／shutterstock）

▲選擇5號：『太陽』。（圖／shutterstock）

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