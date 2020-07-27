「年薪100萬VS150萬要加班」怎選？答案出乎意料：會後悔

▲網友指出，自己在兩份工作間相當猶豫不決。（圖／翻攝 PTT ）

擁有高薪的工作，相信讓不少人夢寐以求。不過，就有網友指出，自己現在面臨 2 份工作抉擇，一份是年薪百萬能準時下班，另一份則是年薪 150 萬，但每週都要固定加班，這就讓他納悶到底該怎麼選擇？對此，就引來許多人給予建議。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示自己目前在兩份工作機會間面臨選擇，一份工作年薪 100 萬，且能準時下班；另一份工作，則是年薪 150 萬，但每週要加班 2-3 天，而每次至少要加班 2-3 小時。這樣的情況，就讓原 PO 著急發問「大家會怎麼選？有沒有八卦」。問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人都秒選年薪百萬的工作，「 2. 算下來加班時薪才 1000 出頭，自己接案搞副業都比較賺吧」、「秒選 1 ， 2 保證垃圾缺，公司存在亂凹人文化，而且通常還是幹部」、「真的每天只多做兩小時嗎？」、「 1 ，不要相信老闆的嘴」、「第二份工作實際上會搞成 996 」。不過，亦有人相當看好第二份工作，直言「以每週有最多 9 小時，換算時薪超過 1000 元，這加班費挺划算的」、「哪個時薪高就哪個啊，選 2 ，但通常不只這個時數」、「第一份到時候加班你就會後悔沒去 2 」、「先第 2 ，中老年改第 1 」、「工作性質完全相同選 2 拚現金」。（編輯：陳雅雲）