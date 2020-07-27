台灣「最恐怖遊樂設施」？眾揭曉答案：敢坐雲霄飛車也怕

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，台灣的眾多遊樂園之中，大家認為最恐怖的遊樂設施是哪一項？貼文立刻引發熱議，網友紛紛狂喊一大魔王。（圖／翻攝自 PTT ）

隨著台灣疫情趨緩，又正逢暑假期間，國內各地出現「報復性出遊」人潮，除了觀光地和著名山水景點之外，不少民眾也會前往遊樂園遊玩。日前一名網友在 PTT 八卦版提到，台灣的眾多遊樂園之中，大家認為最恐怖的遊樂設施是哪一項？貼文立刻引發熱議，網友紛紛狂喊一大魔王。原 PO 表示，自己其實不敢玩恐怖指數較高的遊樂設施，並稱「劍湖山 G5 ，看影片就覺得頭好痛，玩過最高的大概就六福村大怒神了，還閉著眼睛尖叫，還有某個加勒比海，還有金礦山這種有水的」，不禁好奇詢問廣大鄉民，台灣眾多遊樂園之中，大家心目中認為哪一項才是最恐怖的遊樂設施？其中，呼聲最高的為六福村主題遊樂園的「笑傲飛鷹」，讓不少網友直呼「六福村全部都克服了，但笑傲飛鷹的軌道最後有轉上去，超暈」、「 G5 超爽，坐了 3 遍，笑傲飛鷹不敢玩QQ」、「笑傲飛鷹恐怖死」、「笑傲飛鷹＋1」；其次還有六福村的「老油井」和「風火輪」，「老油井跟風火輪，可怕的不是設施是坐到吐的人，會被噴到」、「老油井，倒掛太久不舒服」、「搭完老油井下來吐了 = = 」、「老油井、風火輪 ＋100 ，雲霄飛車幾乎敢坐的我，這兩個完全無法」。不過，也有網友表示「下面空空的摩天輪或纜車」、「我覺得都還好」、「遊樂設施壞掉卡在半空的，覺得這個最可怕 QQ 」、「講真的海盜船最恐怖，心臟很癢」、「自由落體，慢慢轉上去心裡壓力超大」。（編輯：賴詠璿）