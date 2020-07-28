台灣人公認「最懷念的遊樂園」？答案一面倒：沒去過會哭

▲網友列出 11 間早已消失的遊樂園，好奇哪間最讓人懷念呢？（圖／翻攝 PTT ）

台灣遊樂園林立，園區內各式遊樂設施，總是能讓大小朋友玩得盡興。不過，就有網友好奇，台灣有許多遊樂園現在早已消失不見，他就好奇大家最懷念哪一個遊樂園呢？對此，就引來許多過來人分享答案。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示想知道大家最懷念哪間遊樂園呢？其在內文中就列出了 11 間早已消失的樂園，包括大同水上樂園、亞洲樂園、台中亞哥花園、台中卡多里樂園、台南悟智樂園、高雄大統百貨樂園、布魯樂谷、花蓮東方夏威夷樂園、ㄅㄆㄇ猴園、碧潭幸福樂園、好色羊樂園、八仙樂園。他就好奇提問，「如果有玩過某些樂園，似乎能代表年紀，老爸老媽就是在亞洲樂園認識的，有沒有人玩過其他已廢棄的樂園呢？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中最多人點名的就是「八仙樂園」，直言「沒去過八仙的小朋友真可憐，當年裡面很多比基尼漂亮姐姐」、「台北人覺得八仙真的好玩...」、「八仙樂園也是一個活生生消失無蹤的」、「只有八仙是營運正常還被倒閉的...」、「八仙吧！躺著玩坐著玩趴著玩～耶耶耶耶耶」。不過，亦有其他人給予不同答案，「明德樂園其實撐蠻久的，即便人潮稀少還是經營」、「金鳥樂園在關西，倒很久了那邊是孩子的天堂」、「台灣民俗村，如果現在還有營業，絕對海放一堆景點」、「悟智吧，小時候在那種小朋友玩球區撈到好幾百都不想走下面整個都是錢」。（編輯：陳雅雲）