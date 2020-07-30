男生為何愛檔車？女怨難坐　網曝「2優點」：騎過回不去

▲一名女子在PTT表示，她覺得檔車除了速度快，沒別的好處了，便好奇發問「為何男生愛騎檔車？」引來網友列出「2優點」。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

騎檔車帥氣又拉風，深受許多跑山的車友喜愛，不過，今（30）日有女網友卻在PTT抱怨，日前給騎檔車的朋友載，結果「坐到屁股快抽筋」，很不舒服，她認為，檔車的好處除了速度快沒別的了，並好奇詢問大家「男生為什麼喜歡騎檔車？」引來其他網友透露「2優點」，直呼「騎過就回不去」。

原PO在PTT八卦板表示，自己之前給騎檔車的朋友載，不知道是因為沒坐過還是怎樣，每次都「坐到屁股快抽筋」，她覺得，檔車除了速度很快之外，就沒其他優點了，便困惑地詢問大家「男生為什麼喜歡騎檔車？」

▲網友在PTT討論男生為何愛騎檔車。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛列出2大優點，首先是「車型酷炫、帥氣拉風，能吸引旁人目光」，「就帥啊！」「騎檔車妹子都主動搭訕欸」、「體驗人車合一阿，但是我觀察之下真的只有一個道理，為了帥」、「就女生愛看啊！」「主要還是假日去野外兜兜風、拍拍風景照啥的」。

其次則是「不少車友認為，騎檔車才有真正『騎車』的感覺」，「打擋時感覺比較像騎車」、「騎打檔車才真的有在『騎車』的感覺…一種操控駕馭感，騎習慣以後說真的…沒辦法回去騎速可達了」、「騎習慣（檔車），回去騎塑膠車會覺得兩腿中間空空的，不習慣」、「因為要想直接感受內燃機引擎的扭力拉扯」。

此外，也有人直指「1.省油 2.不用一直保持高轉 3.過窟窿跳動小 4.過彎穩定」、「各有優缺點，檔車操控感好很多，速可達就圖個方便而已」。（編輯：許苡晴）