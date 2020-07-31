台灣治安不差「無人商店」卻不流行？眾抖致命關鍵：可憐

▲網友熱議台灣無人商店的發展。（圖／翻攝PTT）

台灣比起世界許多國家，治安可說是相當不錯，民眾走在街上不需時時刻刻提心吊膽，而日前全球最大的數據庫《NUMBEO》公布2020年「全球犯罪率排名」，台灣的排名也是位居倒數第二。對此，就有網友討論「台灣治安不差為何無人商店不流行？」貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「是說台灣治安應該是國際社會公認的不錯吧？可是在台灣發展無人商店這一塊，似乎還不夠普及欸，是因為人力價格比較便宜的關係嗎？有沒有八卦？」ㄜ貼文一出，網友紛紛回應「人力便宜，能做的事多又雜」、「人力便宜沒錯啊，能做的事情比機器多太多」、「人比機器便宜+1」、「可憐啊，人力比機器便宜而且更好用」、「因為人力更便宜好嗎」、「人力成本低到哭你用無人做啥」。另外也有網友認為「治安好，人民素質不見得好啊」、「治安跟公德心是兩回事喔」、「只要有0.1%的人不安好心，無人商店就註定失敗」、「治安不錯是面對面的情況，私下自私一面跟治安關係不大」、「先看看之前愛心冰箱的後果，治安好不代表人民品德好」。事實上，在台灣的無人商店多數是考量人力短缺、面對一例一休和基本工資調漲造成的人力成本墊高以及因應未來少子化衝擊，作為設置無人商店的動機，但似乎目前尚無太大成效，民眾對於這方面相關知識也尚未充足，因此在台灣並不普及。（編輯：張嘉哲）