同事狂聊股票！女問「32歲不懂很丟臉？」　網答案超一致

▲原PO指出，自己32歲了還沒買過股票。（圖／翻攝PTT）

不過最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

近期由於受惠於全球大資金行情，台股出現強勁反彈，讓不少人投資人興喜若狂。不過，就有女網友指出，自己和同事聚會時，對方都在狂聊股票，但已經32歲的她卻一字也不懂，讓她納悶提問，「32歲還沒買過股票會很丟臉嗎？」對此，就引來許多人曝光看法。原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己的女性朋友最近買了股票大賺了一筆，而身邊的同事也都在討論股票，包括美股、ETF等等。不過，原PO就坦言，自己完全插不上話題，因此讓她納悶提問，「過了30還沒碰過股票也不太懂是不是蠻丟臉的？有人跟我一樣沒買過股票嗎？大家會想跟上潮流嗎」。問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人都認為並不丟臉，「不會啊！朋友都在聊買精品、買名牌，我寧願買夜市」、「沒差吧！投資又不是只有股票」、「我也不懂股票」、「跟你一樣XD 要買要花時間做功課啊..光想就累，還是算了吧」。甚至也有人認為，理財方式還是要選擇最適合自己的才好，直言「不會，每個人理財方式不同，投資不是只有股票能選擇，重要的是適合自己」、「還好，賺錢的途徑很多，不懂跟風買才可怕，賠到脫褲子的很多」、「不會，選擇最適合自己的投資工具就好」。（編輯：陳雅雲）