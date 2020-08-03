神準！誰是最兇惡的罪犯？秒測出「別人對你的第一印象」

▲哪個罪犯看起來最兇惡？答案將測出別人對你的第一印象。（圖／翻攝vonvon）

心理測驗來了！與陌生人第一次見面時，總會因其外貌個性，或是個人談吐而塑造出「第一印象」！根據韓國心理測驗網站《vonvon》報導，若現在眼前有4位罪犯，依照直覺選出看起來最兇惡的犯人。透過你的答案，將能看出別人對你的第一印象是什麼！第一眼看到你，會給人一種聰明幹練的感覺，你總是能專注於眼前的事物，你的想法與言論，會讓身邊的人想要追隨你。但有時太過成熟冷靜的形象，讓人有難以親近的感受，不過經過多次相處，大家就會發現你是一個比想像中還友善、溫暖的人！第一眼看到你，會給人一種溫暖親切的感覺，你有禮貌的個性與舉止，讓人與你相處感到很舒服，僅以第一印象就能打動人心！然而，你的親切和熱情，可能會使你被人利用，如果遇到這樣的人，建議你要趕緊遠離。第一眼看到你，會給人一種可靠誠實的感覺，即使與你初次見面，也有很多人因為你真摯的個性而想與你當鵬偶！但有時別人會覺得你不常撒嬌又冷漠，不過經過深交，會發現你其實是個「專業撒嬌鬼」！第一眼看到你，會給人一種活潑可愛的感覺，只要看著你做任何事，或說任何話，都會感到十分神奇，別人如果與你相處久了，就會發現沒有人不會陷入你的魅力中，親身感受你充滿精神和快樂的活力，就再也離不開你了。（編輯：陳雅雲）