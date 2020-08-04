女童騎Youbike雙載衝馬路！下秒後方司機看傻：差點GG了

▲女童雙載差點出車禍，後方運將特別注意，好險車速不快。（圖／翻攝自 《爆料公社》）

暑假來臨，不少小朋友都開心過暑假，但小朋友自己出門一定要注意安全，今（4）日就有網友分享，在路上看到小孩們騎著Youbike，但仔細一看卻是雙載，這個過程中還急煞，後面那位女童差點壘殘（摔倒），貼文一出引許多網友熱議。原PO在《爆料公社》表示，放暑假真的很可怕，自己是計程車機，常看到路上有許多小孩，因為不用上學跑出來玩。今天中午在天母家樂福旁，卻遇到兩輛Youbike併排，仔細一看，後面竟然還有坐人，看到如此危險的舉動，原PO也放慢車速，特別注意。沒想到，才剛減速，突然其中一台右切，而雙載的那台急煞，後面那個女童差點壘殘，還好計程車車速不快，不然後果真的不堪設想，如果出事還要去跟家長道歉，陪Youbike的修理費，這也讓原PO呼籲「請不要雙載騎腳踏車，多注意安全，別出來害人。」網友看到也紛紛回覆，「太危險了吧」、「別害到司機大哥，根本賠不起」、「車主修養好，正常情況早就破口大罵了」、「左邊隊友往右邊切車，雙載的輪胎掃到豬隊友的後輪，差點雙殺」、「還是搭捷運安全一點」、「上次看到兩個邊騎邊比賽，其中一個一頭往公車屁股撞上去」、「傻眼，重點是怎麼雙載吧」、「我記得之前去租借點時就有寫到，禁止雙載」。事實上，根據《道路交通處罰條例》規定，騎乘自行車不能雙載，如果被警方逮到，將可直接處分3百至6百元罰款，另外微笑單車Youbike的使用規則也說明不能雙載，若違規可記一點處分，只要檢舉人提供相關事證及車號，就可對違規會員記點，三點停權兩週、五點兩個月、七點取消終身會員資格。（編輯：張嘉哲）