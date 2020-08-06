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會想跟他交往？女曝33歲男「超自律生活」　網竟喊加分

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 15:29:59

▲有網友在PTT分享一位33歲男子的「自律生活」，並詢問大家「會想跟他交往嗎？」沒想到其他網友看後竟紛喊：自律很加分。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友在PTT分享一位33歲男子的「自律生活」，並詢問大家「會想跟他交往嗎？」沒想到其他網友看後竟紛喊：自律很加分。（示意圖／取自pixabay）
每個人的審美觀都不盡相同，當然，挑選對象的類型也不太一樣，而近日有網友就在PTT分享，自己認識了一個33歲、在百貨公司上班的男子，對方每天最晚8點前一定會回到家，11點就會就寢休息，並曝光他的「超自律生活」，沒想到全場看後竟一面倒狂讚「不錯」，認為「自律是件很加分的事」。

原PO在PTT女孩板透露，自己認識一個朋友，對方今年33歲，在一間連鎖百貨公司工作，每天最晚8點前會回到家，不僅無抽菸嗜好，酒精類也僅是淺嚐，且晚上11點就會上床睡覺，每天一定要睡滿8小時，睡前還會喝一杯熱牛奶，接著做20分鐘的伸展操，讓身體放鬆下來才上床睡，這樣一覺醒來就不會殘留半點疲勞和壓力，就連醫生都誇他很健康。

▲網有在PTT討論「會想跟規律生活的男子交往嗎？」（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論「會想跟規律生活的男子交往嗎？」（圖／翻攝自PTT）
而由於現代人「夜貓族」占大多數，這種「規律生活」的男子實在非常少見，讓原PO不禁感到特別，便好奇詢問大家「會想跟這種男人交往嗎？還是會覺得他很龜毛難搞呢？」

此問題一出，立刻掀起討論，不少網友紛紛留言「我超喜歡自律的人，希望對方注意身體健康，吃不吃保養品無所謂，但很早睡我覺得是加分」、「我可以！」「自律的人蠻加分，但若也要求另一半這樣，那就很給人壓力了」、「規律生活很棒啊」、「規律自制吧！不是龜毛」；不過也有人認為「無聊到爆炸，不能接受」、「看個性、相處」、「看臉」、「這些不是愛上一個人的重點吧！」（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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關鍵字

加分 33歲 自律生活 百貨男 交往

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