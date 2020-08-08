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寧可信其有！入住飯店14大禁忌　看到「這件事」建議換房

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 13:16:04

▲14項酒店入住禁忌全公開。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲14項酒店入住禁忌全公開。（示意圖／翻攝自Unsplash）
最近適逢暑假期間，一般民眾雖然因為新冠肺炎疫情無法出國，但在國內旅遊依舊遊興不減，報復性出遊的人潮十分踴躍。出門在外免不了要住飯店，而說到入住飯店，坊間流傳的靈異禁忌可真不少。《香港01》整理出了14項飯店禁忌，一起來看看吧！

1.盡量別住尾房

飯店安排房間時，通常會由鄰近電梯的房間開始，所以走廊尾端離電梯較遠的房間，通常人氣較弱、陰氣較重。

2.進房前敲門

這應該算是常識了，許多人入住飯店進房時，都會敲門三下，當作通報一聲，讓裡面的「朋友」知道有人來了。

3.不要讓房間太安靜。

入房後，最好先打開全部的燈，若有電視也可以打開，發出些聲音。若是獨住有兩張床的房型，用不到的床也最好弄亂。

4.拖鞋不要整齊放。

坊間有說法，拖鞋若擺得太整齊且鞋頭朝向床，會引起「朋友」的好奇心想爬上床。因此入睡前最好將拖鞋弄亂，或一正一反擺放。

5.不要把衣服掛在衣櫃裡。

衣櫃是不少「朋友」的藏身之處，有說法是衣服若掛在衣櫃裡，佔據了他們的空間，半夜就會出來騷擾房客。

6.鏡子不要對床。

這是風水中常見的說法，可用來擋煞的鏡子最好不要對著床。若飯店的房型如此，可用毛巾或其他物品放在鏡子前遮擋。

7.不要半夜自拍。

尤其不要拍到鏡子，否則可能會吸引「朋友」一起合照。

8.不要半夜剪指甲。

坊間說法，手指是發放靈氣的位置，半夜剪指甲可能會吸引「朋友」過來吸取靈氣。

9.睡覺不要關掉全部燈。

最好留著走廊或浴室裡的小燈，不要關掉全部光源，以免「朋友」出現。

10.浴缸不要儲水。

若有泡澡放鬆疲勞，記得把水放掉，如果浴缸內儲水過夜，有說法是容易「聚陰」。

11.不要在房內開傘。

最好不要在飯店房內打開雨傘，因為有說法是傘下「聚陰」，容易招來「朋友」。

12.入房不要立刻打開衣櫃。

前面有提到，衣櫃是不少「朋友」的藏身之處，最好不要一入住就立刻打開，讓「朋友」有時間適應一下。

13.看到《聖經》打開建議換房。

許多飯店房間都會放本《聖經》，但若入房後發現《聖經》不是被闔起收好，而是被打開翻到某頁，建議換房。因為這可能表示房間內有出過事。

14.留意房間是否有異味。

如果房間內有不明意味，可能是「朋友」發出的信號，表明他們不想被打擾。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

飯店 入住 禁忌 靈異

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