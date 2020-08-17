威力彩得主領獎了！眾見「劇情急轉」傻眼：好看的表演啦

史上最高的威力彩頭獎31.24億上個月開出後，一共有2注中獎，其中一注獎落南投彩券行，對此，台彩今（17）日表示，得主已經現身領獎，是年約30多歲的女性，為新北市人。對此，就有網友討論「怎麼頭獎得主身份一下從護理師變成辦公室職員啊？」貼文引發熱議。





原PO在PTT貼文指出「之前不是一堆說中獎的是護理師，她老公還要零用錢，說什麼偉大的抱負，要開長照機構回饋社會，結果今天突然變成知足常樂的辦公室職員，而且還不是在地人就算了，變成順手去紫南宮買了彩券，然後就中了？有沒有故事編的太誇張的卦？」



▲威力彩頭獎日前開出，由2注平分，其中一位得主已經現身領獎。（圖／記者顏真真攝）

貼文一出，網友紛紛回應「好看的表演啦！」、「這編劇真的給一百分」、「我只想知道編劇是誰」、「先給我抓出護理師的編劇」、「欺騙我的感情欸，護理師跟清潔員老公的故事騙我點閱率喔」、「說好的照護員勒啦」、「比較想知道爆料是護理師的是誰」、「爆料護理師的不是台彩啊，但消息哪邊放出來的」。





而對於網路謠傳南投中頭獎的得主是「照護員」一事，台彩今天公布中獎人故事表示，南投所開出的頭獎得主為新北市人，女性，年約30多歲，未婚，是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看到對面的「大運發商行」有人在排隊，知道威力彩大連摃、頭獎上看31億元，所以才跟著排隊購買，沒想到幸運抱回大獎。（編輯：張嘉哲）



