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40歲女嘆外貌差沒公司要！老闆霸氣錄用卻崩潰：問題超大

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 12:06:14

▲一名老闆娘指出，自己面試了一名已經40歲的女子，對方表示因為年齡和外貌導致求職屢屢碰壁，而老闆娘就暖心秒錄用她，沒想到結果卻讓人看傻。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》、《爆怨公社》）
▲一名老闆娘指出，自己面試了一名已經40歲的女子，對方表示因為年齡和外貌導致求職屢屢碰壁，而老闆娘就暖心秒錄用她，沒想到結果卻讓人看傻。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》、《爆怨公社》）
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。就有女網友指出，自己遇到一名已經40歲的女子來面試，對方坦言因年齡和外貌關係導致求職屢屢碰壁，而這名老闆娘一聽後就霸氣錄取，但幾天後卻讓她崩潰直呼「人本身就是問題！」

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示有一名已經40歲的女生來面試，對方坦言因為外型和身材被許多公司打槍，近期又因為疫情關係，讓找工作的難度變得更加高。但她一看對方的經歷，發現對方工作經驗相當豐富，「我本身覺得外型年紀真的不是徵才的唯一參考，也許妳的能力會很好？我二話不說就答應了先來做看看！」

但原PO本來希望對方8/25就到職上班，沒想到被對方希望提早，因此又決議變成8/20。不過20日一到後，這名女子一早就打電話來表示「媽媽要照膀胱鏡，因為爸爸年紀大了，不方便陪伴媽媽。」於是又延了一天。

到了隔天，對方一大早又打電話解釋「媽媽要檢查，醫生都還沒來檢查，所以來不及上班」，必須再請假一日。結果再隔天，這名女子一早也沒來上班，這次連打電話告知也沒有。

事後原PO也傳訊告知該名女子：「我覺得不在乎年紀和外表的因素，也許妳能力很好，給妳機會來上班，結果又是這種到職日連續請假，第三天也不來上班，不來也不說，所以不是大環境不接受妳，而是妳本身就欠缺對工作的責任感，感謝妳撥空來面試，辛苦了」。

▲原PO事後也傳訊給該名女子。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO事後也傳訊給該名女子。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
最後，原PO也無奈喊話「妳說自己很缺錢，很需要工作，到處被嫌棄外型，我只想說妳真的不是外型問題，是人本身就是問題！」

▲老闆娘指出，自己錄取一名已經40歲的女員工，沒想到對方卻連續多天請假，最後一天甚至無故未到。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲老闆娘指出，自己錄取一名已經40歲的女員工，沒想到對方卻連續多天請假，最後一天甚至無故未到。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人也感嘆直呼「真的很討厭一直裝可憐自己又不努力的人！」、「根本不是外型被打槍⋯自己本身就是問題吧」、「我也是超討厭遇到這種！浪費時間教，不上班也不說就直接沒來」、「會怪東怪西怪大環境的...這種人其實根本不能用....因為千錯萬錯都是別人的錯」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

工作 外貌 年紀 面試 求職

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