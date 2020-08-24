40歲女嘆外貌差沒公司要！老闆霸氣錄用卻崩潰：問題超大

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示有一名已經40歲的女生來面試，對方坦言因為外型和身材被許多公司打槍，近期又因為疫情關係，讓找工作的難度變得更加高。但她一看對方的經歷，發現對方工作經驗相當豐富，「我本身覺得外型年紀真的不是徵才的唯一參考，也許妳的能力會很好？我二話不說就答應了先來做看看！」
但原PO本來希望對方8/25就到職上班，沒想到被對方希望提早，因此又決議變成8/20。不過20日一到後，這名女子一早就打電話來表示「媽媽要照膀胱鏡，因為爸爸年紀大了，不方便陪伴媽媽。」於是又延了一天。
到了隔天，對方一大早又打電話解釋「媽媽要檢查，醫生都還沒來檢查，所以來不及上班」，必須再請假一日。結果再隔天，這名女子一早也沒來上班，這次連打電話告知也沒有。
事後原PO也傳訊告知該名女子：「我覺得不在乎年紀和外表的因素，也許妳能力很好，給妳機會來上班，結果又是這種到職日連續請假，第三天也不來上班，不來也不說，所以不是大環境不接受妳，而是妳本身就欠缺對工作的責任感，感謝妳撥空來面試，辛苦了」。
最後，原PO也無奈喊話「妳說自己很缺錢，很需要工作，到處被嫌棄外型，我只想說妳真的不是外型問題，是人本身就是問題！」
貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人也感嘆直呼「真的很討厭一直裝可憐自己又不努力的人！」、「根本不是外型被打槍⋯自己本身就是問題吧」、「我也是超討厭遇到這種！浪費時間教，不上班也不說就直接沒來」、「會怪東怪西怪大環境的...這種人其實根本不能用....因為千錯萬錯都是別人的錯」。（編輯：陳雅雲）